Karin Cohen habló sobre su polémica salida de elnueve: “Me hicieron sentir que el problema era yo”

Tras su desvinculación del ciclo Todas las tardes, Karin Cohen rompió el silencio sobre los motivos detrás de su salida de elnueve. La periodista reveló detalles sobre la supuesta falta de comunicación y el destrato que afirma haber recibido por parte de las autoridades del medio.

En una entrevista con el programa Intrusos (América TV), la conductora explicó primero que comprendía la necesidad de renovación del canal. “El programa tenía que cambiar porque ya tenía siete años. Estuvo Maju Lozano en su momento, después llegué yo y le puse otra impronta, pero está bien, el programa tenía que cambiar”, opinó. Sin embargo, aclaró que no estuvo de acuerdo con las formas con que se le informó la decisión.

Cohen relató que a fines de 2024 le avisaron que el ciclo terminaría, pero que debía continuar al frente hasta el final de su contrato. “Todos los programas terminan, la gente se va renovando. A mí me lo avisaron en diciembre, pero yo tenía que seguir y un contrato que cumplir. No me estaban sacando en ese momento”, aclaró.

Karin Cohen habló sobre su desvinculación

Con el correr de las semanas, las señales de que su continuidad no era parte del futuro del canal se volvieron evidentes. “Me hicieron sentir que el problema era yo . Siempre me enteraba de todo por mis contactos, no por la producción ni por el canal”, contó.

Uno de los momentos más tensos que vivió fue cuando descubrió, aún estando al aire, que habían retirado el afiche con su rostro de los pasillos del 9. “Paso por el pasillo para ir al baño, miro y ya no estaba mi cartel. Fue hace un mes y medio, o más, yo seguía estando en el canal. Es un símbolo. Fue desprolijo” , lamentó.

La situación se volvió más incómoda cuando, a pocos minutos de salir al aire, escuchó por televisión a Flor de la V anunciar que Carmen Barbieri había descartado convertirse en la nueva conductora del programa. “Me enteré por la tele”, señaló.

Pese al malestar, Cohen advirtió: “Después de eso podría haberme quedado con un nuevo contrato y eso no lo quisieron. Me parece perfecto, están en libertad de hacerlo”, reconoció.

La periodista insistió, sin embargo, en que su paso por el ciclo fue positivo, “El programa estuvo bárbaro, divertido, amaba hacerlo porque me mostré diferente”, compartió.

Cómo fue su despedida

El descargo de Karin Cohen en sus redes sociales

Después de más de tres décadas de trayectoria en la televisión, Cohen cerró un capítulo importante de su carrera al despedirse de Todas las Tardes, el ciclo que condujo por elnueve y que marcó una nueva etapa en su vida profesional.

La conductora le dijo adiós a su espacio con emotivas palabras de gratitud y confesó lo difícil que fue enfrentar la despedida. “Gracias por haberme elegido, porque este programa me cambió mucho a mí, en mi manera de mostrarme en cámara y de tomar contacto. Acá nos hemos reído, emocionado...”, mencionó.

A través de las redes sociales, Cohen también se despidió: “Este ciclo fue una experiencia que me atravesó por completo . Así soy frente a cámara y también fuera de ella. Cada vez que pensaba en este último día, sentía un nudo en el estómago. Era una mezcla de tristeza, desilusión, pero también una profunda satisfacción. Extrañaré la risa, la emoción, el enojo y todas las sensaciones que me generaba contar las noticias del día. Este programa me atravesó como ningún otro que haya hecho. Y me alegra que haya sido así porque eso habla de conexión. Cuando algo te impacta físicamente, sabés que estás en el presente, viviendo intensamente. Y desde ese lugar podés anticipar, reaccionar, conocerte y también abrirte a conocer al otro”, escribió.

“Siempre solía decir: ‘Nosotros acá, con ustedes allá’. Esa frase resumía lo más importante para mí en la comunicación: la conexión. No podemos hacer esto sin el otro. Por eso, cada vez que pudimos, sumamos esa idea, en medio de un mundo tan marcado por el egoísmo. Fueron casi dos años en este estudio, acompañando y siendo acompañada. Gracias a quienes estuvieron del otro lado y a quienes hicieron posible la alegría que siento hoy”, reflexionó.