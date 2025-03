El gran gesto de Graciela Alfano que sorprendió a todos en El Nueve: por qué no reemplazará a Karin Cohen

Graciela Alfano estaba ultimando detalles para conducir un nuevo magazine, Graciela a la tarde, en El Nueve. Sin embargo, la exvedette se echó atrás y en el programa radial Ensobrados (Radio Splendid) reveló los motivos de su decisión.

“¿Estabas negociando ir a El Nueve pero te enteraste que si vos llegabas quedaba Karin Cohen sin trabajo y paraste la negociación?”, le consultó Fabián Doman a la actriz y modelo argentina. “Parece raro en esta época, ¿no? A esta altura de mi vida ya me conocen, saben quién soy y saben cómo procedo”, respondió Alfano y brindó detalles de lo ocurrido.

Graciela Alfano: "Yo respondo a mis sensaciones, mis sentimientos, a mi intuición, no solamente a mi mente analítica" instagram.com/iconoalfano/

“Estábamos avanzando en un programa diario, buscando un formato que se adaptara a mi personalidad. Ustedes saben cómo es producir para una figura que tiene determinadas características. Era un magazine. Estábamos trabajando en eso con la productora y vi un video que me conmovió . Pasó algo adentro mío. Karin Cohen es una chica que aprecio muchísimo y admiro porque es una gran periodista”, comenzó Alfano.

“Trabaja hace años y estaba despidiéndose de su camarín y no sé...me tocó algo. A mí no me gusta dejar a la gente sin laburo. Lo está haciendo bien. Vi su programa porque está en el horario que yo iba a ir y me pasó algo. Yo respondo a mis sensaciones, mis sentimientos, a mi intuición, no solamente a mi mente analítica y me dije a mi misma: ´Hay muchas posibilidades´. Ya estamos trabajando en otra idea en otro lugar del canal y otro horario, con otras características y me quedé contenta. Me sentí bien después de tomar esa decisión”, explicó.

“Soy una persona empática”

Karin Cohen es la conductora de Todas las tardes desde hace un año y medio Gentileza elnueve

“Le volvieron a colgar el cartel del pasillo [a Karin Cohen] que se lo habían sacado. Para ella era fuerte entrar al canal y ver que le estaban sacando el cartel siendo que todavía está al aire”, acotó el periodista Pablo Montagna. “Eso me mató. Me hizo daño, no me hizo bien”, disparó la diva. “Por supuesto que un canal puede hacer lo que se le de la gana. No soy nadie para decirle lo que tiene o no que hacer. No lo digo desde la moral de si está bien o mal lo que hacen. A mí me hizo mal. Soy una persona empática ”, apuntó tajante Alfano sobre la posibilidad de que Cohen quedara sin su espacio en El Nueve.

Después de 15 años alejada de la pantalla del canal, en agosto de 2023 Karin Cohen regresó a El Nueve para conducir Todas las tardes, el magazine que durante siete temporadas había estado liderado por Maju Lozano. “Vuelvo con inmensa emoción porque hace 15 años me fui del canal después de estar varios años, así que pasé muchas cosas importantes de mi vida allí. Por ejemplo, conduje el noticiero con Esteban Mirol cuando tuve a mi primera hija; fue una época muy linda e intensa. Así que para mí es como volver a casa porque conozco a muchos de los que trabajan allí y me da muchísima alegría saber que están. Siento que es una vuelta diferente por los años de experiencia que ya tengo encima”, le había revelado a LA NACIÓN unos días antes de su estreno como conductora del ciclo.

Karin Cohen creció en Villa del Parque y desde muy temprana edad descubrió su vocación. “Mi madre es publicista y en casa escuchábamos mucha radio, sobre todo a Magdalena Ruiz Guiñazú y después a Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya, Adolfo Castello. Me acuerdo a los 6 años leyendo en clase un fragmento del libro Mi amigo Gregorio, sin problemas y sin vergüenza. Y mientras mi mamá me bañaba, juagaba a hacer publicidades, a leer las etiquetas de los champús. Y en el colegio presenté todos los actos, y era quien leía la homilía en la capilla. Tengo un micrófono adelante desde que tengo uso de razón“, reveló en una entrevista con LA NACIÓN.

