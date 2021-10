Karina Jelinek desmintió su propia muerte: “No sé quién invento esa maldad”

“Hoy por la mañana, antes de arrancar el programa, me escribió un colega muy conocido y me dijo que corría un rumor muy fuerte de que falleció Karina Jelinek”, lanzó, con tono de preocupación, Ángel De Brito este viernes en su programa Los ángeles de la mañana.

“La noticia estaba instalado esto más en los periodistas de policiales, que son los que acceden a este tipo de información”, aseguró el conductor, y contó que enseguida se comunicó con el entorno de Jelinek para chequear si era verdad. “Ahí le empecé a escribir a un montón de gente que conoce a Karina y le mandé un mensaje a ella. Había visto historias en las redes sociales de anoche, que estaba comiendo algo en la casa lo más bien. Todo tranquilo. Ella está en Buenos Aires”, reveló.

Tras aclarar que la modelo se encontraba durmiendo cuando el rumor comenzó a circular, el periodista leyó las palabras textuales que recibió de parte de Jelinek, ni bien comenzaba el programa: “Amore, buen día. Me quede dormida, ¿Qué paso?”.

“Ahí ya me quedé tranquilo. Dije ‘es ella’ porque el ´amore´ es muy de Jelinek”, indicó el jurado de “La Academia”. Y continuó: “Mucho no le quería decir, porque despertarla con esto es difícil”. Sin embargo, la modelo le allanó el camino sin rodeos: “¿Es verdad que dijeron que me morí?”.

Ante la confirmación del conductor, Jelinek aseguró: “No sé de dónde puede haber salido. No sé quién invento esa maldad. Estoy tranquila y sin escándalos”.

Y para dejar en claro que no le causaba ninguna gracia lo ocurrido, adelantó: “Voy a investigar de donde salió el tema porque no es un rumor normal”. Y, dando por cerrado el tema, aseguró con ironía: “Por suerte me alargaron la vida”.

Jelinek se encuentra en Buenos Aires, tras haber atravesado una parte de la pandemia en Miami, desde donde inició los trámites para subrogar un vientre. “Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños”, había revelado un tiempo atrás, cuando le preguntaban sobre sus deseos de tener un hijo. Hace un par de meses, en una entrevista, contó que le gustaría compartir la crianza del bebe junto a Flor Parise, la mujer con la que convive y a la que consideró su “compañera de vida”.