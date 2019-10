La modelo se descompensó en vivo mientras Verónica Lozano la entrevistaba Crédito: Captura de Video

24 de octubre de 2019 • 09:19

Karina Jelinek estuvo como invitada en Cortá por Lozano y pasó por el diván de Verónica Lozano, donde protagonizó un inesperado momento. Cuando comenzaron la entrevista, la modelo dijo que sentía mucho calor y minutos después se descompensó en vivo. Luego de un corte, aclaró que se trató de un bajón de presión.

Jelinek se mostró inquieta desde que llegó al estudio comentando que se sentía sofocada y que transpiraba más de lo normal. "¡Qué calor chicos!", dijo cuando se sentó junto a la conductora. Luego volvió a decir: "¡De verdad hace mucho calor acá, chicos!". Lozano sorteó con humor la situación pensando que se trataba de un chiste de la modelo.

La descompensación de Karina Kelinek en vivo - Gentileza: Telefé 01:22

Video

La charla siguió con naturalidad hasta que Jelinek expresó: "¡Ay, chicos, en serio me siento muy mal. Creo que me bajó la presión". Lozano le preguntó: "¿En serio me decís? ¿Querés que hagamos una pausa?". La modelo asintió y pidió por favor salir del estudio unos minutos.

Luego del corte comercial, la conductora llevó tranquilidad a todos: "Karina está bien, ya le tomó la presión una enfermera y está mucho mejor". Luego habló la modelo y explicó: "Sí, ya estoy bien. ¡Qué vergüenza lo que me pasó!". Y agregó: "Tengo 11/7 de presión. No saben lo mal que me sentí: empecé a transpirar, estaba toda mojada y con las manos frías".

Después Jelinek volvió al espíritu risueño que la caracteriza y le habló directamente a su madre: "¡Mami, estoy bien! ¡Perdón por el susto! Soy de presión baja, y muy cada tanto me pasa. Gracias a la producción por asistirme". Y remató con una sonrisa: "Si me desmayo, vamos al corte".