Karina, la hija de Lía Crucet, arremetió contra el marido y representante de su madre: “La vi trabajar en condiciones infrahumanas”

Esta mañana, Karina Crucet salió nuevamente al cruce de Tony Salatino, actual esposo de su madre, Lía Crucet, a quien ya había criticado ayer en redes sociales por publicar un video de la cantante de 68 años. El clip, que intentaba llevar tranquilidad entre los seguidores de la intérprete de “La güera Salomé”, causó preocupación entre sus fans por su notable cambio físico luego de haber permanecido varios meses internada en una clínica de salud mental.

En diálogo con Fernanda Iglesias en el programa que la periodista conduce por Mucha Radio (FM 94.7), Esto no es Hollywood, Karina lanzó una serie de graves acusaciones contra su padrastro, a quien acusó de privilegiar las cuestiones económicas por sobre el bienestar de Crucet .

“ He visto a mi mamá trabajar en condiciones tan infrahumanas que tengo miedo de que ahora la obliguen a trabajar nuevamente ”, sentenció Karina, refiriéndose a Salatino, quien representa profesionalmente a Lía, y agregó: “Ella no se da cuenta porque tiene demencia. Su estado de esquizofrenia se agravó y derivó en la demencia ”.

Asimismo, Karina volvió a acusar al marido de la cantante de haberla aislado de su familia, como también de ocultar la gravedad de su cuadro y retirarla tempranamente del instituto de salud mental de Mar del Plata al que había sido ingresada en marzo pasado, con el objeto de explotarla comercialmente. “Cuando la vi en el verano, en el neuropsiquiátrico, no la reconocí, me dolió mucho. Cuando la quise ir a ver de nuevo, se había anotado él para sacarme el lugar a mí”, relató.

“[La clínica] inició una causa y estamos esperando respuesta. El marido la retiró de su internación y no sabemos si es el mejor lugar. Mi mamá no está bien cuidada por él”, continuó y añadió: “[Él] niega su enfermedad públicamente porque tenía que vender a mi mamá en los bailes y ella es la única que trabaja de todos ellos. Quizás con esta situación él pretende que ella trabaje”.

Por otro lado, Karina expresó el malestar que le provocó que se difundiera por redes sociales el video de su madre: “Ayer, cuando vi a mi mamá con una peluca mal puesta, desarreglada y en una mala situación, me indigné realmente. No me gustó que [Salatino] publique un video de mi mamá así. Me pareció desubicadísimo. No me parece que utilicen su imagen de esta manera porque ella no está curada”. También confesó que el difícil presente de Lía, sumado a la situación económica del país, tuvo un impacto en su propia salud mental: “Estoy teniendo grandes problemas de estrés por todo lo que estamos viviendo los argentinos, más la presión del tema de mi mamá”.

Por último, la hija de la cantante contó que su familia inició un proceso judicial para que quede a su cuidado. “Por el estado de mi mamá, estamos buscando declararla insana para que judicialmente podamos hacernos cargo nosotros”, detalló y explicó sus motivos: “Mi idea es traer a mi mamá conmigo (...). No puedo arrancarla de ahí porque ella piensa que está bien donde está. No puedo traerla arrastrando de los pelos porque yo quiero. Por eso, metí a la Justicia en el medio. Yo intenté todo, hasta hablar con él. Quizás si salgo a hablar, logro algo más”, explicó.

Cabe recordar que en marzo pasado, la referente de la movida tropical fue ingresada en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata por síntomas compatibles con Covid-19, pero su test PCR dio negativo. Luego, producto de un abrupto descenso de peso por el cual perdió 60 kilos, fue derivada a un instituto de salud mental. Hace poco más de un mes, la cantante fue autorizada a continuar con el tratamiento psiquiátrico desde su casa. La orden describía que debía ser atendida por acompañantes terapéuticos y tener el seguimiento de un psiquiatra, pero su marido denunció en los medios que la obra social no se estaría haciendo cargo de esto.

Por su parte, al momento de aquella internación, Karina había revelado en los medios las internas familiares que le impiden estar cerca de su madre durante el difícil momento. En diálogo con Los ángeles de la mañana, contó que la enfermedad psiquiátrica de la cantante empezó cuando ella era adolescente, y aclaró que con el paso de los años todo fue empeorando: “Su esquizofrenia empezó a mis 14 años, fue gradual. Cuando empieza a pegarla en la movida tropical en los 90 empezó a manejarse raro, ahí le explotó del todo su enfermedad”. Luego, acusó a Salatino de haberse quedado con sus bienes e impedirle el contacto con ella, postura que reforzó con su testimonio la nieta de la cantante tropical, Malena González: “Mi abuela ya no tiene nada a su nombre. Ni siquiera es socia de Sadaic, todo está a nombre de Tony. Si en la radio pasan un tema de mi abuela, va a cobrar Tony. Si el que es el apoderado no renuncia, es imposible cambiarlo”.

LA NACION