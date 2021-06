Tony Salatino, el marido de Lía Crucet, habló sobre su estado de salud: “Está peleándola”

Un video de Lía Crucet publicado este domingo en Twitter causó preocupación entre sus fans por su notable cambio físico luego de haber permanecido varios meses internada en una clínica de salud mental. Su marido, Tony Salatino, habló sobre su salud y reconoció que analizó borrar la publicación.

“Lía está bien, tranquila. No es una cosa fácil, es difícil pero ahí estamos... ¡Peleándola como siempre hicimos!”, afirmó el representante artístico este domingo en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica TV).

Tony Salatino habló sobre el estado de salud de Lía Crucet

Consultado sobre la indignación que le causó la publicación del video a Karina, la hija de Lía, Salatino explicó por qué decidió subir las imágenes a la red social. “Quise mandar un video al club de fans para que vean que la está peleando. Después de que saliera todo mal, dudé entre sacarlo o no, pero es una lástima que la vean mal”, sostuvo.

Antes, Karina había salido a criticarlo en sus historias de Instagram, acusándolo de haber expuesto a su madre. “¿Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así?”, cuestionó.

El video de Lía Crucet que causó preocupación en las redes

El esposo de la intérprete bailantera expuso que “Karina llamó una sola vez” desde que Lía volvió a su casa. Aunque consideró que “es su forma de ser”.

En marzo pasado, la referente de la movida tropical fue ingresada en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata por síntomas compatibles con Covid-19, pero su test PCR dio negativo. Luego, producto de un abrupto descenso de peso por el cual perdió 60 kilos, fue derivada a un instituto de salud mental.

Tony Salatino, Lía Crucet y Karina Crucet, hija de la cantante Instagram: @tony_salatino

Hace poco más de un mes, la cantante fue autorizada a continuar con el tratamiento psiquiátrico desde su casa. La orden describía que debía ser atendida por acompañantes terapéuticos y tener el seguimiento de un psiquiatra, pero su marido denunció en los medios que la obra social no se estaba haciendo cargo de esto.

Consultado al respecto, el representante artístico contó que ya logró resolver el inconveniente. “Está todo resuelto el problema del acompañante. Ya mandaron dos acompañantes terapéuticas”, indicó. Y explicó: “Son como psicólogas y saben cómo ayudar. Además, estudiaron para esto”.

Luego, Tony Salatino contó que Lía “está perfecta y conectada a la realidad” y que “está mejor en su casa cuidada” que en la clínica donde estaba internada. “Me dice que está bien en su hogar con sus perros y su familia. Yo pienso que sí pero no soy un mago para saber a ciencia cierta”, manifestó. Aunque reconoció: “Es muy complicado todo. Vamos a ver si podemos salir de esto”.

Este domingo, Karina Crucet también apuntó contra Salatino y resaltó: “Mi mamá ya no puede y no debe trabajar más”. En relación con este tema, el marido de la artista afirmó: “Siempre tiene ganas de volver. Me tiene cansado con eso porque no podemos salir ahora. Ojalá pudiésemos salir, pero las ganas las tiene siempre”.

En torno a la situación económica que están atravesando, el esposo de la cantante reconoció: “Por ahora estamos bien con la plata que tenemos guardada, que se va yendo, pero estamos tirando bien”. Y bromeó: “Si me podes mandar un millón de dólares, mandámelo”.

LA NACION