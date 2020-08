Karina "La Princesita": "A los participantes de Cantando 2020 les falta carisma"

Karina "La Princesita": "A los participantes de Cantando 2020 les falta humildad y carisma" Crédito: Instagram

Es, sin dudas, la gran revelación de Cantando 2020. Siempre calma y sin levantar la voz, Karina "La Princesita" dejó en claro desde los primeros programas del ciclo de eltrece que no le teme a las confrontaciones y que está atenta a cada cosa que hacen y dicen los participantes tanto dentro como fuera del estudio. Durante esta nueva ronda de cumbia, además, la cantante no dudó en mostrar su descontento cada vez que consideró que, a través de sus propuestas en el escenario, los equipos no se tomaban el ritmo en serio y lo subestimaban.

En una entrevista concedida al programa radial Por si las moscas, Karina dio un paso más allá en sus observaciones y afirmó que a muchos de los participantes "les falta carisma". Tal como lo viene haciendo en la mayoría de sus devoluciones, y sobre todo en la que les dedicó a Laura Novoa y Patricio Arellano, la cantante insistió en que las propuestas "no están saliendo bien por subestiman el género".

"Creo que hay falta de carisma; hay mucha técnica, ganas de aprender, pero si no naciste con carisma el estudio no te lo da. Creo que viene más por ese lado. Estaría bueno que puedan mejorar igual. Pueden hacerlo si toman en cuenta las devoluciones", aseguró.

Además, advirtió: "Noto una gran falta de humildad, poca autocrítica y no tienen el criterio para darse cuenta de que uno le está dando una devolución constructiva. También entiendo que es un show y está bueno que defiendan su postura, pero más allá de eso tienen que tratar de entender que hay distintos puntos de vista. Me harta un poco que se enojen todos".

En cuanto a las presentaciones de los distintos participantes de la cumbia hasta acá, Karina se sinceró y expresó: "La cumbia no está saliendo bien porque la subestiman. Siempre la cantan con la pollerita corta, las botas, el meneaito... Yo no me siento representada de esa forma, con pasos que ya no se usan más. Tampoco me siento representada cuando dicen que para cantar cumbia hay que cantar y moverse; yo de hecho no me muevo mucho. La cumbia es más que nada transmitir alegría". Sin embargo, aclaró: "Ojo que no me parece justo bajar punto por la vestimenta, porque eso va más allá de los participantes".

Por último, aseguró que en el ambiente artístico hay "mucha falsedad" y que tal vez hay una bajada de línea para que hablen de ella. "A mí estas primeras tres semanas me pasó que estoy tratando de entender qué es show y qué es real", cerró.