Karina "La Princesita", dura con las "Elegidas"

Karina Tejeda se pronunció en sus redes sociales y en Los ángeles de la mañana Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 14:37

Nuevamente, Karina "La Princesita" realizó un fuerte descargo en sus redes sociales tras haberse sentido víctima de discriminación. Hace algunos años, la cantante de cumbia denunció haber sido bajada del ciclo "Elegidas" en el Teatro Colón por ser cantante de cumbia. Sin embargo, tras varias desmentidas, las artistas (en especial Valeria Lynch, a la que se señalaba directamente de no querer compartir escenario con ella) aseguraron que todo se trató de un mal entendido. Pero el hecho volvió a repetirse, aunque esta vez fue en el marco del Festival Únicos que tendrá lugar en el Teatro Real de España el 23 de septiembre.

¿Qué pasó? Según cuenta Karina tanto en la marquesina del teatro como en la imagen que promociona el festival no se encuentra la foto de ella. Frente a esto, la intérprete de cumbia hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, donde denuncia una nueva discriminación hacia ella.

"¿Saben que es lo que más me hace sentir orgullosa de mi? Que me animo a afrontar desafíos rodeada de gente que se la pasa discriminando, que si cantás cumbia seguro no sabés cantar otra cosa (.) Que si no sos cantante de pop de moda, no te tratan como al resto. O te llaman para que estés en el Colón o que vayas a España a cantar con las "Elegidas" pero siempre ponen a todas en la publicidad menos a mí o se reparten las partes de las canciones para todas pero el único nombre que falta es el mío. ¿Y la sororidad? ¡Bien, gracias! Y yo sigo con la frente en alto porque sé que algunas cosas son injustas y no las merezco ni yo, ni nadie. Eso lastima pero seguramente dirán que soy muy sensible, lo de siempre", disparó "La princesita" en un extenso mensaje que publico en Instagram y Twitter.

Frente a esto, la producción del festival salió a desmentir sus dichos y aclaró que el show tiene dos partes: una de duetos y otra solista, por lo que el flyer que está circulando corresponde a la de las cantantes solistas. Lejos de calmar su enojo, Karina se comunicó con Los Ángeles de la mañana y volvió a confirmar su denuncia. "Que te dejen afuera del flyer es una falta de respeto (.) Cada vez que se toca un tema de estos prefieren decir que una es muy suceptible o sensible pero conmigo es un tema que viene pasando desde el primer "Elegidas". Cada vez que ponen la foto, siempre la cara que falta es la mía. Me paso en el primero. Luego en el segundo. Donde todas cantaban dos canciones, yo canté una sola (no sé si alguien quería cantar conmigo o no). En el tema grupal de todas las argentinas, todas tenían partes repartidas, menos yo", recordó Karina en referencia a los anteriores festivales en el Colón.

"Hasta ahora siempre minimice el tema. Considero que una vez o dos te podes equivocar y puede haber un error pero siempre pasa conmigo. Fui convocada y lo hable directamente yo, así que no se trata de un problema de comunicación", siguió la ex del Kun Agüero enfurecida. Y frente a la pregunta de Ángel de Brito sobre si sentía que constantemente le pasan factura por ser cantante de cumbia, la interprete opinó: "Me llama la atención que siempre pase conmigo. Yo no levanto la voz por cualquier cosa, las veces que lo hago me acusan de susceptible. Siento que no lo merezco. Podría haber hecho escándalo con miles de cosas y sin embargo jamás lo hice. Ah y no estoy usando esto para quedarme en el bailando", lanzó en referencia a a las especulaciones que la acusan de estar usando esto para no ser eliminada del certamen.