Kate Bosworth y Justin Long se casaron en secreto al encontrar el lugar ideal: dónde lo hicieron y cómo fue la boda improvisada

Semanas después de anunciar su compromiso, Justin Long y Kate Bosworth decidieron formalizar su unión y se casaron en secreto en una ceremonia improvisada celebrada en la ciudad de Nueva York.

Según informó Page Six, la pareja celebró el festejo en The Rockaway Hotel, en Queens, el mes pasado. “Fue una ceremonia muy discreta. Los espectadores pensaron que era una sesión de fotos de compromiso de algún tipo, no una boda real”, dijo una fuente a la publicación.

Según los informes, Long y Bosworth “se enamoraron” del hotel después de asistir allí a un evento y “decidieron casarse al día siguiente en ese mismo momento”.

La revista People también confirmó que, después de comprometerse, “Kate estaba ansiosa por casarse con Justin”. Y agregó: “Sabía que no quería una gran boda, solo le importaba estar casada y terminaron teniendo una boda improvisada e informal hace unas semanas. Fue perfecto. Ella está encantada de estar casada con Justin”.

En un episodio del podcast Life Is Short with Justin Long del 4 de abril con Bosworth como invitada, los actores habían anunciado su intención de compartir la vida juntos y los pasos que estaban dando en ese sentido.

Los primeros rumores de compromiso surgieron por primera vez cuando asistieron juntos a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en marzo, donde Bosworth lució sonriente un anillo en su mano. Más tarde, confirmaron el supuesto en un episodio del podcast de Long, en abril.

A lo largo del programa, Justin contó que originalmente había planeado “algo especial” próximo al cumpleaños número 40 de Bosworth, en enero, pero “las cosas cambian y, a veces, cambian drásticamente sin ninguna advertencia”, aclaró.

Bosworth explicó que acababan de transitar “por algo realmente difícil”, por lo que recurrieron a ayuda terapéutica. “Estábamos tratando de avanzar en ese momento y ella nos dio un gran consejo que fue: ‘Asegúrense de preguntarle al otro lo que necesita’”, contaron.

La actriz describió luego un momento que tuvo lugar poco tiempo después de la sesión de terapia. “Recuerdo que te sonreí y dije: ‘¿Qué necesitás?’ Y me miraste y dijiste: ‘Pasar mi vida con vos’’, y dije: ‘Bueno, sí, si necesitás eso, eso tendrás. Y él dijo: ‘Realmente quiero pasar mi vida con vos’”.

El actor aclaró que estaban pasando por algo “profundamente personal”, lidiando con “algo muy difícil” en ese momento. Bosworth se disculpó por referirse a ello sin dar mayores detalles, prometiendo que hablarían de eso en un futuro. “Estábamos tratando de superarlo y la terapeuta nos dio ese consejo’”, añadió.

Tras ello, la pareja se mostró contenta con cómo se desarrolló todo y, finalmente, llegó la propuesta de casamiento, “romántica, honesta y amorosa”, expresó la actriz. “Me hacés sentir lo mejor posible todos los días. Te amo”, afirmó luego.

Bosworth y Long se conocieron unos días antes de filmar juntos la película House of Darkness, a principios de 2021. Se hicieron amigos rápidamente e incluso antes de que el amor tocara a su puerta, sentían una gran afinidad el uno por el otro.

“Todas mis células reconocieron a esta persona como alguien amable, seguro y amoroso de una manera que no había experimentado antes. Siento que todo mi cuerpo exhaló cuando te conocí”, dijo la actriz en el podcast dirigido por su actual esposo.

En una efusiva publicación en redes sociales, en mayo de 2021, agradeció a Justin su apoyo inquebrantable durante el rodaje. “Sos un ser humano realmente espectacular, divertido, amable y considerado”, expuso.

A pesar de proteger la privacidad de su relación, Long y Bosworth oficializaron así su romance en Instagram con diversas publicaciones. Long fue el primero en mostrar una selfie juntos en Irlanda. “Soy la más afortunada”, escribió ella en los comentarios al posteo. Luego, fue el turno de la actriz de hacer las cosas públicas. Para celebrar el cumpleaños número 44 de Long, Kate compartió fotos de la pareja, algunas donde se los ve besándose. “Naciste hoy y el mundo se iluminó más de lo que había conocido”, fueron parte de las palabras que dedicó a su chico.

Los ahora recién casados no dejaron de compartir emotivas publicaciones en las redes sociales desde entonces dedicándose cariñosos mensajes en público. Sin embargo, todavía ninguno se ha referido a su boda secreta.

LA NACION