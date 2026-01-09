Kate Hudson respondió a las duras críticas que le hicieron por su nueva película, Song Sung Blue: “Monstruo”

Mientras Song Sung Blue enamora al público, seduce a la crítica y posiciona a su figura femenina como firme candidata en la carrera al Oscar a la mejor actuación, el hijo de Mike Sardina, el protagonista en la vida real de la historia, disparó fuertes críticas contra el film. Lejos de evadir la polémica y en medio de un gran momento profesional, Kate Hudson se tomó unos minutos para responderle.

El musical de Craig Brewer retoma la historia real de Mike “Lightning” Sardina (Hugh Jackman) y Claire Sardina (Kate Hudson), un dúo de músicos que luego de una mala racha forman Lightning & Thunder, una banda tributo a Neil Diamond. La pareja que encuentra en la música y en el proyecto compartido una segunda oportunidad en el amor y en la vida.

La dupla protagonista, blanco de las críticas de Michael Sardina Jr. Annette Riedl - dpa

Luego del estreno, Mike Jr. -hijo de Mike e hijastro de Claire-, le ofreció una entrevista al Daily Mail y aseguró que lo que cuenta la película es “todo mentira”. También apuntó contra la producción por no incluirlo y defenestró a las estrellas de Hollywood. “En cada entrevista que esos monstruos dieron en la televisión nacional ni siquiera mencionan mi existencia, a pesar de que fui la fuerza más importante en la vida de mi padre”, explicó.

En una larga nota que le brindó a The Hollywood Reporter y en donde celebró la posibilidad de volver a competir por un Oscar luego de 25 años -ya está nominada a mejor actriz en un musical/comedia en los Globos de Oro y a actriz principal en los Actor Awards-, a Hudson le preguntaron por las declaraciones de Sardina. Con cintura y elegancia, la artista salió del paso.

“Sinceramente, ni siquiera lo sabía. Por respeto a nuestros cineastas, no soy la persona adecuada para hablar al respecto”, dijo sobre el conflicto. Además, Hudson explicó que ella sí habló con Claire Sardina, y que ella quedó muy conforme con su trabajo. “Estoy tan feliz de haberla conocido. Es una mujer maravillosa y está muy contenta con la película”, aseguró.

Sobre la polémica, el medio especializado en cine aclaró, por último, que Mike Sardina Jr. fue remunerado como consultor y que, a diferencia de otros hijos de su padre, no aparece como personaje en la película.

Volver al centro de la escena

Kate Hudson como Penny Lane en Casi famosos Archivo

Hasta el momento, Kate Hudson fue nominada al Oscar una sola vez en su carrera: en 2021 en la categoría a mejor actriz de reparto por su trabajo en Casi famosos. Con Song Sung Blue se dispararon las expectativas de otra posible nominación este año. “Cuando eres más joven y esto ocurre, hay una sensación diferente: es más bien una entrada sorpresa, o una invitación, a este mundo”, explicó la actriz sobre aquella experiencia. “Cuando llevas 26 años en la industria -yo tenía 19 cuando actué en Casi Famosos- la relación es completamente distinta a la amabilidad y la explosión de positividad. Se siente tan cálido. Es una sensación muy agradable y también inspiradora. Me entusiasma con las cosas que quiero hacer de cara al futuro”, explicó.

Además de encontrarse en un gran momento profesional y asegurar que Song Sung Blue llegó en un momento de madurez, la actriz contó que tuvo que cambiar varios de sus hábitos más saludables para personificar a Claire y que llegó a engordar siete kilos.

Hugh Jackman y Kate Hudson se divirtieron juntos durante toda la gira promocional de Song Sung Blue Zuma Press/The Grosby Group

“Esta película fue divertida: no tuve que vigilar lo que comía”, compartió en una charla con W Magazine. “Engordé siete kilos. Fue durante la temporada navideña, así que fue perfecto. Tampoco hice mucho ejercicio”, sumó. Además, reveló que también suspendió todas las rutinas del cuidado de la piel. “Simplemente me dejé llevar y disfruté de la vida. Aunque también disfruto de la vida cuando soy disciplinada y hago ejercicio, no voy a mentir.”

Antes del estreno oficial en cines, Hudson también habló de cómo fue trabajar con Jackman elogiaron. Fue durante una entrevista conjunta con People en los Gotham Awards 2025. “Su superpoder es conectar, ya sea en el escenario, en el set, con cualquiera y con todos”, contó. Jackman, por su parte, aseguró que trabajar junto a Hudson lo hizo “mejor actor” y destacó que la actriz es muy intuitiva y tiene la capacidad de estar todo el tiempo lista.