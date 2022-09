Kate Winslet sufrió un accidente y debió ser trasladada al hospital

La agenda de Kate Winslet no tiene respiro. La prestigiosa actriz de Mare of Easttown tiene por delante numerosos proyectos, que la llevan a recorrer el mundo. Y si bien cada rodaje le presenta nuevos desafíos, también surgen algunos contratiempos indeseables, como el que sufrió durante las últimas horas.

Kate Winslet shutterstock - Archivo

Kate Winslet se encuentra en el pueblo de Kupari en Croacia, en el marco de la filmación de su nueva película. Y en ese contexto, ella sufrió un importante resbalón que resintió una de sus piernas. Inmediatamente el rodaje se detuvo, y la actriz fue trasladada en el acto al hospital de Dubrovnik . Winslet llegó al sanatorio en una camioneta negra, acompañada de varios miembros de la producción.

Según trascendió, médicos especialistas revisaron a la protagonista de Titanic, y determinaron que el incidente no dejó secuelas de ningún tipo. Por ese motivo no fue necesario intervenirla o internarla, y la enviaron nuevamente al lugar en el que se encuentra viviendo allí en Croacia. Un representante del equipo del film informó al respecto: “Kate se resbaló y fue llevada a un hospital como medida preventiva solicitada por la producción. Ella se encuentra bien y reanudará su trabajo, según lo planeado, en esta semana”.

Kate Winslet y el Emmy que obtuvo por su trabajo en la miniserie , "Mare of Easttown" Chris Pizzello - Invision

El largometraje que llevó a Kate Winslet a Croacia, se titula Lee. Se trata de un biopic centrado en la fotógrafa Lee Miller , y sus numerosos trabajos, entre los que se encontró el cubrir la Segunda guerra mundial para la revista Vogue. Winslet interpreta a la protagonista de la historia, y junto a ella el elenco lo completan Jude Law, Marion Cottilard, Josh O´Connor y Andrea Riseborough. Con respecto a este proyecto, Winslet declaró en una oportunidad: “Lee es una mujer a la que admiro tremendamente, y a quien estoy verdaderamente entusiasmada por interpretar. Ella fue una gran amante, pensadora, cocinera, chica de tapa de Vogue, corresponsal de guerra, ícono y madre”.

Kate Winslet interpreta a Ronal en la segunda película de Avatar, dirigida por James Cameron Captura de video

Antes de fin de año, Winslet volverá a la pantalla grande para uno de los títulos más esperados del 2022, Avatar: el sentido del agua . En ese largometraje, ella interpretará a Ronal, una líder de la tribu oceánica de los Metkayina, a la que definió como “una guerrera”. Para ese proyecto, ella fue consciente que debía adquirir la habilidad de permanecer un tiempo prolongado bajo el agua. Así que no dudó en entrenarse para ello y logró batir un récord entre el elenco: 7 minutos y 14 segundos dentro de un tanque de unos 3400 litros de agua. Además, también superó el tiempo que alcanzó el actor Tom Cruise en su preparación para la filmación de Misión Imposible: nación secreta, donde aguantó la respiración durante seis minutos bajo el agua. “Fue brillante y me sentí muy orgullosa de mí misma”, expresó la actriz en diálogo con la revista británica Empire. “Lo más asombroso para mí, como mujer de mediana edad, fue aprender algo no solo nuevo, sino sobrehumano”, agregó.

Kate Winslet reveló que batió un increíble récord en el rodaje de Avatar: aguantó la respiración más de siete minutos Instagram:@kate.winslet.official

Según relató, se trata de una experiencia que Winslet no cree que pueda volver a conseguir: “Es maravilloso. Tu mente se desvanece por completo. No podés pensar en nada, no podés hacer listas en tu cabeza. Solo mirás las burbujas que hay debajo tuyo. Mis primeras palabras cuando resurgí fueron: ‘¿Estoy muerta?’. Y sí, pensé que había muerto”, confió.

En cuanto al personaje que interpreta, detalló: “Ronal es profundamente leal y una líder intrépida. Incluso frente a un peligro grave y con un bebé recién nacido, se une a su gente y lucha por lo que más ama: su familia y su hogar”.