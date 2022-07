El duro y variado entrenamiento que sigue Tom Cruise para estar en forma a los 59 años

Actor de acción por excelencia, Tom Cruise tiene acostumbrado a su público, de todas las generaciones, a las más difíciles prácticas y piruetas mientras persigue o huye del villano de turno. Es sabido -o es lo que se dice- que el actor de 59 años no acepta dobles de riesgo, y que él mismo salta de aviones, se aferra de su ala durante el despegue o se tira al agua desde 35 metros de altura y queda allí sumergido, mientras contiene la respiración durante seis minutos. La duda que atraviesa a grandes y chicos es, ¿cómo hace? Su secreto es su entrenamiento diverso, que incluye distintas disciplinas, más allá del trabajo aeróbico y de resistencia. Esgrima, espeleología, senderismo, kayak de mar, footing y escalada componen su abanico de actividades, según publicó la revista Men’s Health.

Pero, ¿realizar prácticas tan variadas y distintas no impide concentrarse en un aspecto del entrenamiento que, a fuerza de repetición produce el efecto buscado? “Uno de los principios del entrenamiento es la variabilidad. Hacer siempre lo mismo suele generar una meseta. Hacer entrenamientos diferentes, además, produce una mayor motivación”, asegura a LA NACIÓN Martín Colacilli (@martincolacillipf), director de Academia 2 dragones.

Para estar en forma, el protagonista de Top Gun: Maverick practica esgrima, espeleología, senderismo, kayak de mar, footing y escalada Instagram: @tomcruise

36 años después del estreno de Top Gun, el actor reapareció en la segunda parte de la saga, Top Gun: Maverick, que se estrenó en los cines argentinos en mayo. Allí sorprende con su estado físico, que parece no haberse alterado más de tres décadas después. “Tom Cruise no solo no envejece, sino que parece mejorar con el paso de los años. Se veía genial y en muy buena forma cuando tenía veinte años y protagonizó Top Gun en 1986. Y le mostró al mundo que todavía se ve así con el reciente lanzamiento de Top Gun: Maverick. ¿Cómo se mantiene alguien en la cima durante casi cuarenta años?”, se pregunta el entrenador.

Analizando en detalle la actividad física de Tom Cruise, la conclusión es que la variación constante de sus prácticas es la clave. “El entrenamiento es un estrés bueno para el organismo. Luego de someterlo a ese estrés, nuestro cuerpo se adapta para poder soportar un estímulo similar. Si siempre entrenamos igual, los primeros días veremos mejoras. Pero, luego de unos días, entraremos en una meseta. Para seguir mejorando debemos aumentar y cambiar el estímulo que genera cada entrenamiento”, detalla.

Tom Cruise no acepta dobles de riesgo, es él mismo quien salta de aviones o se tira al agua desde 35 metros de altura Instagram: @tomcruise

Todo entrenamiento tiene una serie de principios que se deben cumplir: principio de estímulo de la carga efectiva, que no tiene que ser mucha ni poca; de la progresión, aumentando la intensidad de menos a más; de la relación carga-descanso; de la continuidad que implica ser constante para que se transforme en un hábito; de la reversibilidad, según el que los beneficios que se consiguen por la repetición de las cargas se pierden por inactividad y por sobreentrenamiento; de la periodicidad; de la regeneración periódica que manda descansar algunas semanas por año; de la individualización, que indica rutinas personales; y de la variedad, que ordena evitar hacer siempre lo mismo.

“La forma en que nos movemos transmite energía y juventud, y no cuán musculosos somos”, destaca Martín Colacilli. Para lograrlo, sostiene la importancia de cambiar regularmente el tipo de estímulo al que se somete al sistema cardiovascular. Para conseguir variedad en el entrenamiento, es conveniente estimular la velocidad, la potencia, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio y la agilidad.

Con este objetivo, de lunes a viernes Tom Cruise realiza actividad física. El trabajo cardiovascular alterna con pesas y máquinas y el resto de los días practica las más variadas disciplinas. De esta manera, su rutina cambia constantemente, lo que lo mantiene motivado y ayuda a movilizar, finalmente, todo el cuerpo.

La estrella de Top Gun y Misión Imposible reparte, entonces, diversas actividades durante la semana: a lo largo de los días ejecuta ejercicios de fuerza como press en banco, patadas de burro con mancuernas, press de hombro con mancuerna, press inclinada, extensión de tríceps trasnuca con mancuernas, aperturas de pecho, peso muerto, curl de martillo con mancuernas sentado, pulldowns en polea, remos con cable, sentadillas, desplantes por peso, máquina de cuádriceps y de isquiotibiales, prensa y levantamiento de pantorrillas.

El resto de los días los dedica a kayak de mar, footing, senderismo, espeleología o esgrima. ¿Sus beneficios? “La esgrima mejora el equilibrio, la reacción, la velocidad, la potencia y el sistema anaeróbico aláctico; la espeleología, que es una caminata por las cuevas, produce un estímulo cardiovascular de baja intensidad pero requiere de agilidad; el senderismo también es un estímulo cardiovascular de baja intensidad -pone en contacto con la naturaleza y mejora la oxigenación-; el kayak es un trabajo cardiovascular que requiere de fuerza, produce resistencia de brazos y tronco y activa los músculos de la espalda; el footing es un ejercicio cardiovascular de mediana intensidad; y la escalada involucra la fuerza resistencia de brazos, piernas y músculos del abdomen y espalda en el afán por trepar”, explica Colacilli.

Llevado a la realidad cotidiana, se puede planificar un entrenamiento semanal en el que se practica una actividad por día. Podría ser un día bicicleta; otro día pesas con alta intensidad; el que sigue, velocidad; luego un circuito de pesas y cardio; pileta; y la semana se cierra con una salida a correr. “Un alumno de setenta años tiene la siguiente rutina semanal: los lunes elongación; los martes, pileta; los miércoles, gimnasia; los jueves, running; y los viernes, natación”, describe Colacilli. En estos casos, el plan sigue el mismo principio que rige en la rutina del actor de Top Gun, adaptado a las herramientas y a las posibilidades de una persona que dedica parte del día a entrenar.