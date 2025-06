Keira Knightley recordó sus comienzos en la actuación y las consecuencias negativas luego de trabajar en Piratas del Caribe

Convencida de su amor por la actuación, Keira Knightley no era ni siquiera una preadolescente cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el cine y la televisión. Poco a poco, la intérprete británica se ganaba un lugar en la industria, y a los 18 años logró un importante protagónico en el film Piratas del Caribe. Y en el marco de una charla con Vanity Fair, Knightley se refirió a sus inicios en Hollywood.

Orgullo y prejuicio, la película de 2005

Durante esa conversación, Keira aseguró sobre ese período: “ Piratas del Caribe se había estrenado, y creo que en el inconsciente del público, yo era vista como una mala actriz. Y aunque había tenido un éxito gigante con esa película, con el estreno de Orgullo y prejuicio , que también fue un éxito gigante, a la vez fue la primera en ser muy aclamada por la crítica”.

Keira Knightley y Johnny Depp en las blanquísimas arenas del Caribe

Participar de proyectos tan distintos, le supuso una contradicción a la actriz inglesa, porque consideraba que un sector la miraba con desdén, mientras que por otra parte su prestigio iba en ascenso, gracias a su trabajo en el mencionado film basado en la pieza de Jane Austen. “Recuerdo que las dos películas salieron ese mismo año, me refiero a Piratas 2 , y por ese film recibí las peores reseñas por eso, pero al mismo tiempo fui nominada al Oscar por Orgullo y prejuicio . Fue todo a mis 21 años, era muy confuso”, aseguró Knightley.

Por Orgullo y prejuicio, Knightley fue nominada al Oscar como Mejor actriz, aunque luego perdió frente a Reese Witherspoon por su trabajo en Johnny y June: pasión y gloria. Por último, esta no es la primera vez que la intérprete se refiere a la saga Piratas del Caribe de manera ambigua, agradecida por la fama que le significó, pero no deseosa de repetir un proyecto similar en el que no pueda demostrar sus herramientas interpretativas.

La mirada de Orlando Bloom

En una película de la exitosa saga Piratas del Caribe, con Johnny Depp y Orlando Bloom

“Es increíble cuando estás relacionada con algo que te construye y al mismo tiempo te está rompiendo”, dijo Keira Knightley sobre las reacciones dispares que generó en el público su personaje, Elizabeth Swann. “Me hacían sentir como una basura por su culpa y, pese a eso, funcionaron tan bien que me dieron la oportunidad de hacer las películas por las que conseguí nominaciones al Oscar. Son las películas más exitosas de las que voy a formar parte y fueron la razón por la que me desprestigiaron públicamente. Así que ocupan un lugar confuso en mi cabeza”, confesó la actriz hace pocos meses, sobre los sinsabores de haber formado parte del mundo de Piratas del Caribe.

Orlando Bloom JUSTIN TALLIS - AFP

Poco tiempo después, fue otro de los protagonistas de esa saga, quien se hizo eco de las opiniones vertidas por Knigthley. Orlando Bloom, que en esos largometrajes compuso a Will Turner, dio una nota con Entertainment Weekly y expresó: “Es verdad que fue algo único y, ya saben, estoy muy agradecido. Pero definitivamente entiendo a Keira; ella hace cosas maravillosas... Tengo muchos recuerdos positivos”, aseguró.

“Es brutal el hecho de no tener privacidad durante la adolescencia, durante los 20 y que te pongan bajo el escrutinio público durante un momento en el que todavía estás creciendo. Dicho esto, no hubiera podido conseguir la estabilidad económica o la carrera que tengo sin ese período”, reconoció Knightley en otra entrevista para Los Angeles Times.

Keira Knightley Shutterstock - Archivo

Con respecto al precio de la fama, la actriz y cantante comentó: “Sí hubo un costo, uno muy grande, y en conocimiento de ese costo, si pudiera hablar con mi yo de niña le diría que no vale la pena pasar por todo eso. Pero sí estoy agradecida”. “Después de todo, así es la vida, por suerte mis hijos no están interesados en este mundo”, concluyó.

Tras el éxito de taquilla de La maldición del perla negra (2003), Bloom y Knightley repitieron sus roles en las siguientes dos entregas de la franquicia, El cofre de la muerte (2006) y En el fin del mundo (2007), ausentándose ambos en la cuarta parte, Navegando aguas misteriosas (2011). El estreno de La venganza de Salazar (2017), significó el regreso de sus personajes, aunque solo por unos cortos momentos.