Kevin Spacey vuelve a la actuación en busca de recuperar su carrera y saldar sus deudas

Dos años después de ser declarado inocente en el juicio por crímenes sexuales que enfrentó en Gran Bretaña, Kevin Spacey parece estar decidido a reconstruir su carrera actoral. Más allá de algunas apariciones públicas más bien bizarras en las que interpretó a Frank Underwood, su maquiavélico personaje en la serie de Netflix House of Cards, hoy se supo que el actor forma parte del elenco del thriller de acción The Awakening , realizado en Inglaterra.

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre su papel en el film, sí se sabe que la película ya está en etapa de posproducción y que a partir de mañana se ofrecerá a potenciales productores en el mercado de venta que se lleva a cabo durante el festival de cine de Cannes.

A años luz de otros proyectos de Spacey que se estrenaron en la muestra francesa como Los sospechosos de siempre y Los Ángeles al desnudo, The Awakening parece estar más cerca de aquellas producciones hechas para el “directo a video” que para la gran pantalla.

Reapareció Kevin Spacey con un extraño mensaje navideño (subtítulos autogenerados)

Desde que se conocieron las muchas denuncias y acusaciones contra él por abuso y acoso sexual supuestamente ocurridos en un periodo de más de tres décadas, el dos veces ganador del Oscar fue “exiliado” de Hollywood casi de inmediato. De hecho, en 2017 cuando se hicieron públicos los comportamientos inapropiados que Spacey había tenido durante décadas tanto en los sets de grabación como en sus proyectos teatrales, Netflix lo despidió de su serie insignia, House of Cards, a pesar de que él también era uno de sus productores. Además, por aquel entonces, aunque tenía la película Todo el dinero del mundo terminada y lista para su estreno, el director Ridley Scott decidió volver a filmar las escenas en las que aparecía el actor y lo reemplazó por Christopher Plummer. Fue el último proyecto de alto perfil del que participó el actor caído en desgracia.

De todos modos, en los últimos ocho años Spacey continuó declarando su inocencia y respondiendo públicamente a todas las críticas que recibió. Incluso disparó contra Netflix cuando afirmó, interpretando a Underwood en una “entrevista” con el polémico Tucker Carlson, que Netflix existe: “Gracias a mí. Los puse en el mapa y trataron de enterrarme”.

Spacey y Guy Pearce en Los Ángeles al desnudo

Más recientemente, el actor se enfrentó también con el actor australiano Guy Pearce, su compañero de elenco en Los Ángeles al desnudo, que había revelado que fue acosado por él durante el rodaje del film. Una acusación que Spacey negó rotundamente, al tiempo que instigó a Pearce a través de los medios a contar la verdad sobre su amistad.

Más allá de las polémicas, en el último tiempo el actor retomó su profesión : el año pasado, protagonizó los films Peter Five Eight y The Contract, una producción realizada en Italia en la que interpretó al Diablo. Siempre en los márgenes de Hollywood también protagonizó Gore, un recorrido por un periodo de la vida del escritor Gore Vidal, que originalmente iba a ser producido por Netflix y que aún no tiene fecha de estreno, lo mismo que 1780, el thriller ambientado en los Estados Unidos en las postrimerías de la guerra de independencia.

Kevin Spacey fue despedido de House of Cards, la serie que protagonizaba y de la que era uno de los productores

Ganador de dos premios Oscar -uno de reparto por Los sospechosos de siempre y otro como protagonista por Belleza americana-, y nominado cinco veces a los Emmy por su labor en House of Cards, Spacey no tiene posibilidades de redención en lo que respecta a la industria audiovisual y mucho menos de volver a escalar a las alturas que alcanzó en Hollywood. Aunque es posible que sus nuevos proyectos cinematográficos tengan poco que ver con las búsquedas creativas y mucho con la necesidad de pagar las deudas que acumuló en los últimos años.