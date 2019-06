Kevin Spacey al llegar al Tribunal el pasado mes de enero Crédito: AP

31 de mayo de 2019 • 18:37

La investigación contra Kevin Spacey por las acusaciones de abuso sexual a un menor en 2016 suma un episodio que podría reunir pruebas determinantes. Un juez ordenó a un restaurant de Nantucket, en Massachusetts, que entregue cualquier vídeo de vigilancia tomado durante la noche en que los fiscales afirman que habrían tenido lugar los hechos denunciados.

Spacey está acusado de manosear al hijo de Heather Unruh, periodista y expresentadora de noticias de televisión de Boston TV, en el atestado del establecimiento The Club Car. La conductora hizo públicos estos hechos a finales de 2017 y relató que el joven, quien por entonces no tenía edad legal para beber, fue emborrachado por el actor y abusado por él. La periodista dejó en claro que su hijo no le dio consentimiento y que Spacey le metió sus manos en el pantalón, le agarró los genitales e intentó luego llevarlo a una fiesta.

Los abogados del actor señalaron que las acusaciones eran "evidentemente falsas" y presentaron una declaración de inocencia en el tribunal del Distrito de Nantucket. El pasado mes de enero, el exprotagonista de la serie House of Cards realizó su primera comparecencia ante la corte por este caso.

En un nuevo fallo de esta semana, el juez del tribunal solicitó al restaurant que entregue cualquier vídeo de vigilancia tomado entre las cinco de la tarde del 7 de julio de 2016 y las tres de la madrugada del día siguiente.

La autoridad también aprobó una solicitud de la defensa para examinar textos y otros registros del teléfono celular de la presunta víctima. El joven habría enviado varios mensajes y hasta un video en el momento en el que Spacey lo acosaba, según trascendió a finales del año pasado.

El juez rechazó, sin embargo, otros pedidos de la parte denunciante, incluyendo el de los registros telefónicos de la madre del menor. La próxima audiencia está programada para el siguiente lunes.

El caso de este joven no es la única denuncia que pesa sobre el doble ganador del Oscar por situaciones similares. El actor Anthony Rapp fue el primero en afirmar que Spacey intentó abusar de él cuando tenía 14 años y, entre otras presuntas víctimas, también Harry Dreyfuss, hijo del reconocido intérprete Richard Dreyfuss, afirmó haber sido manoseado por el actor en su adolescencia.