Khloé Kardashian contó que se siente “poco conectada” con el hijo que tuvo vía subrogación de vientre

Desde que irrumpieron en la televisión con su reality familiar Keeping Up With The Kardashians, las mediáticas hermanas han dado de qué hablar en numerosas ocasiones. Y es que la consigna del programa siempre fue tocar todos los temas personales que las atraviesan, desde infidelidades, rupturas amorosas y demás condimentos que siempre mantuvieron vigente el programa.

Ahora, en la tercera temporada de su nuevo ciclo The Kardashian -disponible en Star+- fue Khloé, la menor de las hijas que Kris Jenner tuvo con el abogado Robert Kardashian, quien generó un debate, al admitir que se siente “culpable” por su falta de conexión con Tatum, su hijo recién nacido. Además, la empresaria deseó que la gente que, como ella, ha acudido a una subrogación de vientre, sea más honesta al momento de hablar sobre lo difícil que puede resultar el proceso.

En una charla con su cuñado Scott Disick y con su hermana Kim, Khloé dio detalles del modo en que la llegada de su hijo, que nació en julio, impactó en su vida y en la de su ahora exmarido, Tristan Thompson, con quien tuvo a su primera hija, True, de 5 años. “Fue muy difícil todo”, admitió la mujer, que se enteró semanas después de iniciar la subrogación que Thompson había tenido un hijo en secreto con una modelo. “Fue una locura, la cosa más extraña que me tocó vivir”, dijo Khloé.

“Creo que hay una diferencia cuando el bebé está en tu vientre, el bebé realmente siente tu corazón real. No hay nadie más en este planeta que pueda sentirte así desde adentro”, se sinceró Kim, quien también recurrió a la subrogación en dos de sus cuatro embarazos. “La gente puede conectarse de diferentes maneras, algunos, incluso, no pueden conectarse nunca”, agregó.

Entonces, Disick -esposo de la mayor de las hermanas, Kourtney- le preguntó a Khloé: “¿Te sentís menos conectada con tu hijo?”. Y entonces, a regañadientes la empresaria reconoció la desconexión, pero también aseguró que la gente le ha dicho que puede llevar tiempo. A su vez, mostró cierta envidia por lo “fácil” que le resultó a Kim conectar con sus dos hijos nacidos vía subrogación.

“Definitivamente, enterré mi cabeza en la arena durante ese embarazo y no digerí lo que estaba pasando”, dijo luego Khloé, en referencia al momento en que tuvo que enfrentarse a la traición de su marido y llevar adelante el proceso de subrogación. “Por eso creo que cuando fui al hospital fue la primera vez que realmente registré lo que estaba pasando”, explicó. “Estaba como: ‘Ok, vamos a tener un bebé y este es mi hijo y lo llevaré a casa conmigo’”, explicó.

“Definitivamente, estaba en estado de shock por toda la experiencia que estaba atravesando. Me sentí muy culpable. Esta mujer acababa de dar a luz a mi bebé y yo lo agarré y me fui a otra habitación. Estábamos como separados”, recordó luego. Y agregó: “Sentí que era una experiencia transaccional”.

Con todo, Khloé dijo que desearía haber sabido más sobre la subrogación y sus complejidades antes de seguir adelante. “Me gustaría que alguien fuera honesto sobre la subrogación. No significa que sea malo o bueno, solo es muy diferente”, remarcó.

Kim, a su vez, recurrió a la subrogación tras haber llevado en su vientre a sus dos primeros hijos, North y Saint, fruto de su tormentosa relación con el músico, predicador y excandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Kanye West. Así, llegaron a este mundo Chicago y Psalm. La más famosa de las Kardashian contó hace años en su reality que debido a problemas de salud, un embarazo podría poner en riesgo su vida. “Si dos doctores en quienes confío me han dicho que no sería seguro embarazarme de nuevo, tengo que escucharlos”, explicó Kim, en 2016.

