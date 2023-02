Kit Harington sorprendió a sus seguidores con una muy buena noticia, pero confesó: “Estoy aterrorizado”

escuchar

En diciembre de 2022, Kit Harington realizó un esperado anuncio que dejó felices a los fanáticos de Game of Thrones. Fue en la primera convención oficial para fans de Game of Thrones realizada en Los Ángeles, dondeel actor británico adelantó algunos detalles de lo que sería un spin off encabezado por su Jon Snow. “En el último episodio se ve cómo tiene que volver a ese lugar, el Muro, con toda su historia sobre la espalda y vivir allí el resto de su vida pensando en que mató a Daenerys, en cómo Ygritte murió en sus brazos y que colgó a Olly; tiene que seguir adelante pensando en todo ese trauma y eso me parece interesante”, explicó Harington, que además de protagonista, sería uno de los productores de la nueva serie y, posiblemente uno de sus guionistas. Este viernes, el actor británico lo hizo de nuevo: anunció una noticia que alegró a sus seguidores, pero esta vez, de índole personal.

Este viernes, Harington fue el invitado especial de Jimmy Fallon en el programa televisivo Tonight Show. Allí, reveló que su hijo, fruto de su matrimonio con su colega Leslie Rose, “está por recibir la sorpresa de su vida.

“Está por recibir a un hermanito o una hermanita” , reveló, sorprendiendo al anfitrión del programa, que solo atinó a estirar su brazo para darle un apretón de manos a modo de felicitación.

Ygritte (Leslie) y Jon (Harington) se conocieron en GOT y su amor traspasó la pantalla Archivo

Harington y Rose se conocieron mientras grababan la segunda temporada de GOT. Allí, el personificaba al heroico Jon Snow y ella a la salvaje Ygritte. En la pantalla, el romance tuvo una corta duración y terminó de manera trágica, pero en la vida real, los actores pudieron atravesar varios escollos y vivir un presente lleno de felicidad. “Cuanto te sientes muy atraído por alguien, y luego juega en su favor el guion, es muy fácil enamorarse” , explicaba él en una entrevista publicada por L’Uomo Vogue.

Después de haber superado su primera separación, la pareja hizo pública su relación en 2016 y dos años más tarde, decidieron formalizar su unión. La boda, celebrada en junio de 2018, fue todo un evento para los seguidores de GOT, pero también para muchos de sus protagonistas, como Sophie Turner, Maisie Williams, Emilia Clarke y Peter Dinklage, que se dejaron ver en la capilla de Rayne, en Aberdeenshire (Escocia), donde nació la novia. Allí se celebró el enlace tras recibir el permiso de los productores de la serie para hacer un impasse en la octava temporada del rodaje y que todos pudieran acudir.

Kit y Rose en el día de su romántica boda Grosby Group

En septiembre de 2020, llegó la confirmación de que iban a ser padres por primera vez. Fieles a su bajo perfil, no fueron ellos quienes dieron la noticia, o al menos no lo hicieron con palabras: la actriz posó mostrando su incipiente embarazo en la portada de Make Magazine. El nacimiento tampoco fue anunciado por ellos: simplemente se dejaron ver paseando por las calles de Londres junto al pequeño heredero.

Este viernes, Harington reveló cómo estaba sobrellevando la idea de convertirse en padre nuevamente: “Estoy aterrorizado. Cuando vas a ser padre por primera vez, sentís que flotás entre las nubes y bailás por un campo sembrado de margaritas durante nueve meses. Pero esta vez, caés en la realidad mucho más rápido. Te volvés práctico” .

Cuando Fallon le preguntó cómo había recibido la noticia su hijo mayor, el actor explicó: “ Tiene dos años y es muy inteligente, pero no creo que lo haya entendido conceptualmente todavía”. Y ejemplificó: “Señalamos la panza de Rose y decimos: ‘El bebé de mamá, el bebé de mamá’. Y entonces, él señala su propia panza y dice: ‘Mi bebé’ . Estoy absolutamente seguro de que va a ser así, pero él lo va a saber recién cuando nazca”.

Los actores paseando por las calles de Nueva York junto a su pequeño hijo TIDNY-195

Sobre la inteligencia de su hijo -cuyo nombre sus padres mantienen en secreto- Harington bromeó: “Es sorprendente, dado que ambos padres somos actores. No estamos seguros de dónde viene eso... Le gustan los aplausos. Cada vez que hace algo bueno, lo aplaudimos, y nos preocupa que eso lo empuje hacia la actuación”.

A pesar de que ambos actores prefieren no hacer públicos ciertos asuntos de su vida privada, ambos fueron honestos sobre la tormenta que les tocó atravesar antes de convertirse en padres por primera vez. “Entrás a un lugar en el que te sentís una mala persona, alguien que avergüenza a otros. Y sentís que no hay salida, que simplemente sos eso. Y mantenerte sobrio es el proceso de entender que podés cambiar”, se sinceraba Harington en una entrevista en 2020, luego de haber decidido internarse en una clínica de rehabilitación para mantenerse alejado del alcohol. En esa misma entrevista, agradecía el acompañamiento de su esposa.

Ella habló sobre el tema recién en 2022, y lo hizo sin tapujos: “Ahora estoy bien. Esto fue en 2019, así que ahora llevamos varios años de sobriedad”, indicó la actriz. Y luego de explicar lo acompañada que se sintió por Al-Anon, el grupo de apoyo a amigos y familiares de alcohólicos, explicó: “Aprendí mucho sobre la adicción y es algo de lo que Kit siempre será consciente, pero depende de él si decide volver a beber. Por más que intente cuidarlo como si fuera un niño, no voy a poder evitar nunca que él haga lo que decida hacer... No elijo ponerme esa presión sobre mí misma. La responsabilidad de su comportamiento es de él. No depende de mí protegerlo de eso”.

LA NACION