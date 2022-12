Game of Thrones: Kit Harington habló sobre la posibilidad de una serie dedicada a Jon Snow

escuchar

De este lado del mundo hoy las redes, como corresponde, no tienen otro tema que el de Argentina campeón. Se habla de deportes, de espíritu nacional, de orgullo y del amor y respeto por la Selección nacional. Y también se reconstruyen circunstancias del pasado y del presente deportivo como relatos épicos, se los compara con narrativas cinematográficas y televisivas. La epopeya de Lionel Messi y los suyos podría ser una ficción con intrigas, dolor, alegría y un alivio que no cabe en el cuerpo. Muchos, también relacionaron el camino de los héroes deportivos con personajes de las ficciones recientes más populares. Entre ellos se nombró por supuesto al Jon Snow de Game of Thrones. Por ahí circuló esa foto de octubre pasado en la que se ve al capitán de la selección y su esposa sonriendo junto a Kit Harington, el actor que interpretó al sufrido Snow, después de un partido del PSG que presenció el intérprete. Se dirá entonces que Messi trae suerte y que además de ganar su anhelada Copa del Mundo también pronto podría con su bendición conseguir que se realicé una nueva ficción que relate las aventuras del rey que no fue.

Una de las escenas claves del capítulo final de GOT Archivo

Si bien desde el final de Game of Thrones, HBO aseguró que habría más series ambientadas en el universo creado por George R.R. Martin y cumplió la promesa con House of the Dragon, lo cierto es que los fanáticos quieren más. Y sus pedidos se cumplirán. Al menos eso dejó entrever hace pocos días nada más y nada menos que el mismísimo Jon Snow. Fue en la primera convención oficial para fans de Game of Thrones realizada en Los Ángeles, donde el actor británico adelantó algunos detalles de lo que sería un spin off encabezado por su personaje. Y aunque no dio ninguna precisión de fechas ni confirmó oficialmente que la serie vaya a existir sus palabras sí entusiasmaron a muchos ya que a mitad de año Martin ya había contando en su blog que estaba desarrollando junto a HBO y Harington una historia alrededor del personaje a la que tituló Snow. Una novedad para los fanáticos que hasta ese momento sabían que el autor estaba trabajando en nuevos guiones para potenciales desprendimientos de Game of Thrones, pero no que uno de ellos estaría centrado en el popular héroe de la serie original.

La escena en la que Jon logra montar por primera vez uno de los dragones

“En el último episodio se vio el personaje como tiene que volver a ese lugar, el Muro, con toda su historia sobre la espalda y vivir allí el resto de su vida pensando en que mató a Dany, en cómo Ygritte murió en sus brazos y que colgó a Olly, tiene que seguir adelante pensando en todo ese trauma y eso me parece interesante”, explicó Harington en una charla organizada por la revista EW en el marco de la convención. Para refrescar la memoria de los espectadores: en el final de Game of Thrones, Jon Snow decide matar a su tía y amante Daenerys Targaryen para salvar al reino de su locura. El castigo por ese crimen es el exilio en el Muro, el extremo norte al que había sido enviado también al comienzo de la serie. “Siempre me pareció, por cómo dejamos al personaje al final del programa, que había un sentimiento de querer que la despedida fuera al menos con una pequeña sonrisa que indicara que las cosas estaban bien. Pero él no está bien. Al final de la serie, cuando lo encontramos en esa celda, se está preparando para ser decapitado, y quiere que lo hagan. Está acabado. El hecho de que vaya al Muro es el regalo más grande pero también la peor maldición”, explicó el actor que además de protagonista sería uno de los productores de la nueva serie y, posiblemente uno de sus guionistas.

De hecho, eso fue lo que insinuó Gwendoline Christie, quien interpretó a la adorada Brienne of Tarth, uno de los personajes sobrevivientes del final de Game Of Thrones, cuando la consultaron sobre la posibilidad de que Brienne formara parte del spin off. Algo sorprendida por la pregunta de los medios reunidos en la premiere de Merlina, la serie de Netflix en la que Christie encarna a la directora Weems, la actriz aportó, con humor, su granito de arena a la intriga sobre el potencial elenco de Snow: “Supongo que dependerá de que Kit Harington se acuerde de todos los favores me debe”.