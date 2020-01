Kobe Bryant, homenajeado por los famosos desde las redes sociales

Taylor Swift, una de las figuras que homenajeó a Kobe tras la noticia de su muerte

El mundo del espectáculo se hizo eco de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant, de 41 años y leyenda de Los Angeles Lakers y de la NBA, quien ayer protagonizó un accidente en helicóptero y perdió la vida junto a su hija de 13 años, Gianna María. Taylor Swift, Ricky Martin, Alanis Morissette, Lenny Kravitz y decenas de figuras homenajearon al deportista y a su pequeña desde las redes sociales.

Ricky Martin posteó una imagen del deportista junto a la frase "Los héroes van y viene, pero las leyendas se quedan". Además, hizo referencia a los seres queridos de Kobe: "Su familia. Mucho amor a su familia".

Kobe era considerado como uno de los mejores jugadores de básquet de la historia y era un hombre que amaba a su familia. Con su mujer, Vannessa Bryant -con quien se casó en 2001-, tenía cuatro hijas: Natalia Diamante, Gianna "Gigi" María (que viajaba junto a él en el helicóptero), Bianka Bella y Capri, esta última nacida en junio de 2019.

Jessica Alba, amiga de la familia, posteó: "Es tan triste.... estamos devastados, no parece real. Cash [su marido] y yo hemos pasado tiempo con Kobe y Vanessa estos años. Él era humilde gracioso, se dedicaba a su familia, se comprometía a ayudar a los otros, era divertido, cálido, creativo y bondadoso. Esto es demasiado. Nuestros brazos alrededor de Vanessa y las niñas".

Demi Lobato posteó una foto de Kobe y su hija Gigi junto a ella cuando fueron a verla a uno de sus shows. "Esto me pone muy triste. Kobe, siempre fuiste tan dulce conmigo. Te conocí hace más de 10 años ... no muy bien, pero siempre bromeábamos acerca de que juegas ese juego de caballos. Serás tan extrañado por tantos. Eres una leyenda con alas ahora. Descansa en paz Kobe. Acabo de escuchar que su hija Gigi también estuvo en el accidente y me rompe el corazón. Toda esta familia era tan dulce y ahora están en mis oraciones más profundas. Descansa en paz Gigi, hermosa niña", escribió.

Taylor Swift, quien en 2015 compartió un show junto al basquetbolista en el que rapearon juntos, desde su cuenta de Twitter escribió: "Mi corazón está hecho pedazos al escuchar la noticia de esta tragedia inimaginable. No puedo entender por lo que están pasando las familias. Kobe significaba mucho para mí y para todos nosotros. Envío mis oraciones, mi amor y mis infinitas condolencias a Vanessa y la familia y a cualquiera que haya perdido a alguien en ese vuelo".

Justin Bieber publicó una foto de Kobe junto a él en sus comienzos y escribió: "No puede ser. Vos siempre me alentaste, me diste una de las mejores frases con la que aún hoy sonrío, te quiero!".

Lenny Kravitz escribió: "No hay palabras. Todo el amor". Maluma, desde sus historias de Instagram, posteó una imagen de Kobe y su pequeña de 13 años y la frase: "La vida es corta e impredecible, a disfrutar cada segundo, cada instante, al máximo".

Cyndi Lauper también recordó al deportista: "Mis más profundas condolencias para la familia de Kobe Bryant y a las familias que perdieron a sus seres queridos hoy. Es una terrible pérdida".

Pharrell Williams homenajeó a Kobe con estas palabras: "El mundo perdió a un gigante hoy. Descansá en paz Kobe Bryant. También rezamos por los otros pasajeros que perdimos y por sus familias".

Jennifer Lopez hizo un emotivo post sobre el deportista y su familia: "Familia. Mientras veía el historial de Kobe, Alex [Rodriguez, su pareja] y yo hablábamos de recuerdos y momentos que pasamos con él. Esta es la verdad que suena más fuerte: la familia es lo que más importa. Todos sentimos tristeza por esta pérdida, pero todo es un grano de arena en comparación con lo que Vanessa debe estar pasando en este momento. Le envío todo mi amor y rezo por ustedes, sus hijos y las otras familias involucradas en el trágico giro de los acontecimientos de hoy. Lo más injusto de la vida es perder un hijo y un esposo el mismo día. Vanessa, rezo por tu fortaleza y que Dios te guíe en cada paso del camino a través de esta tristeza inimaginable. Para las otras familias que sufren esta tragedia impensable, que Dios esté con todos ustedes".

Otras de las figuras que se sumaron para recordar al deportista y mandar condolencias a su familia fueron Alanis Morissette; Michelle Pfeiffer; Julia Roberts; Ariana Grande; Penelope Cruz; Norman Reedus; Anne Hathaway; Kerry Washington; Reese Witherspoon; Kylie Jenner; Orlando Bloom; entre otras.

Según se supo ayer sobre el siniestro donde murió Bryant, los bomberos recibieron la primera llamada que avisaba que un helicóptero se había estrellado a las 9.47 (hora local). El accidente se produjo en una colina en la zona de Calabasas, una localidad de alto poder adquisitivo del noroeste de Los Ángeles.

Según la primera reconstrucción de los medios locales, el grupo se dirigía a la academia de básquetbol Mamba Sports Academy, fundada por Bryant, que se encuentra en Thousand Oaks, cerca de Calabasas. La agenda de la academia muestra que el equipo tenía un partido ayer a las dos de la tarde hora local. Los motivos del accidente aéreo se encuentran bajo investigación.

Ariana Grande y su homenaje a Kobe Bryant

El posteo de Maluma, Kobe y su pequeña de 13 años

Ayer, otros artistas rindieron su homenaje a Bryant en la entrega de los premios Grammy que se realizó en "la casa de Kobe Bryant", que es la de Los Angeles Lakers -el Staples Center-. La cantante Lizzo, encargada de abrir la ceremonia con un número musical, antes de entonar las primeras estrofas de la ya mítica "Cuz I Love You" dijo: "Esto es por Kobe". Más adelante, la anfitriona Alicia Keys tomó la palabra y en su discurso inaugural también se expresó sobre la muerte de Bryant.

