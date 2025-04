Kristen Stewart se casó con su novia, Dylan Meyer, en una ceremonia íntima

Kristen Stewart y su novia, Dylan Meyer, sellaron su amor este fin de semana al pasar por el altar . La pareja celebró una boda muy íntima en Los Ángeles, con familiares y amigos muy cercanos.

La estrella de Crepúsculo, de 35 años, y la guionista, de 37, se casaron en la casa de la actriz, pocos días después de recibir el certificado de matrimonio, según informaron fuentes cercanas a ambas al sitio TMZ.

Stewart y Meyer, que es hija del cineasta Nicholas Meyer, obtuvieron su licencia de matrimonio el martes pasado en Los Ángeles. El día anterior a esto, ambas habían sido vistas caminando juntas por la ciudad de las estrellas.

Kristen Stewart y Dylan Meyer se comprometieron en 2021, pero recién este año formalizaron su relación Photo © 2022 A.M.P.A.S. vía The Grosby Group - A.M.P.A.S. vía The Grosby Group

A pesar de que la ceremonia fue muy privada e íntima , hubo algunos famosos invitados, entre ellos Ashley Benson y su marido Brandon Davis. Hasta el momento, los representantes de la actriz no hicieron comentarios con respecto al casamiento ni comunicaron oficialmente lo sucedido.

Aunque se dice que Stewart y Meyer se conocieron en 2013 en el set de una película, su romance comenzó varios años más tarde, en agosto de 2019 , poco después de que la actriz se separara de la modelo Stella Maxwell. La protagonista de Personal Shopper y Meyer, que trabaja como guionista, pero también se ha desempeñado delante de cámaras, se reencontraron cuando asistieron a la fiesta de un amigo común y nunca más se separaron.

En el verano de 2021, las dos desataron rumores de compromiso después de que fueran vistas llevando anillos en sus manos izquierdas. Más tarde, en noviembre, Stewart confirmó a Howard Stern que ella y Dylan se habían comprometido. “Yo quería que ella me propusiera matrimonio, así que creo que dejé en claro cómo quería que fuese y ella acertó. Fue muy lindo, lo hizo muy bien, nos casaremos, sucederá”, remarcó Stewart.

“No hubo algo específico, con dos mujeres, vos no sabés quién va a cumplir cualquier maldito rol de género. No queremos pensar en esos términos, así que simplemente sucedió”, dijo y recordó cómo fue el momento en que le confesó su amor a su pareja. “Era muy tarde y estábamos en un bar de mala muerte con sus amigos, y cuando salimos le dije: ‘estoy tan enamorada de vos’, no fue nada espectacular, pero al mismo tiempo era muy obvio lo que me pasaba”, manifestó.

Desde entonces, quien supo estar en pareja con Robert Pattinson ha compartido ocasionalmente actualizaciones sobre la planificación de su boda. El año pasado, algunas fuentes le dijeron a la revista People que Kristen “prefería menos fanfarria de la que quería en un principio”, y que sus deseos “cambiaron” con el tiempo. En consecuencia, la boda íntima del domingo parece haber encajado perfectamente con su decisión de evitar una ceremonia opulenta.

En febrero del año pasado, la actriz le dijo a Rolling Stone que ella y Dylan probablemente se casarían “pronto”, y sugirió que iban más en serio que nunca cuando admitió que habían considerado tener hijos. “No sé cómo va a ser mi familia, pero no hay forma de que no empiece a tener hijos pronto”, dijo, antes de aclarar: “Lo ideal sería que dentro de poco diga, ‘quiero tener un hijo’, porque realmente quiero que eso ocurra”.

La actriz dijo que ella y su pareja habían estado considerando la posibilidad de que cada una curse un embarazo con embriones donados por la otra. También afirmó que no tenía “miedo de estar embarazada” o de “tener un hijo”, pero lo que la aterraba realmente era el parto.

Antes de conocer a Dylan, Stewart estuvo en pareja con Michael Angarano, Robert Pattinson y Rupert Sanders -con quien tuvo un affaire polémico-. Después de esto se mostró por primera vez en público con una mujer: Alicia Cargile. “Cuando salí por primera vez con una chica me preguntaron de inmediato si era gay, y yo tenía tan solo 21 años”, recordó en una charla con InStyle Magazine. “Pienso que llegamos a un lugar en el que todos nos estamos convirtiendo en personas más ambiguas, y eso es hermoso”, añadió.

