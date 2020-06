Kylie Minogue: su millonaria compañía y su disputa con Kylie Jenner

Kylie Minogue: la fortuna de una mujer que supo diversificarse Fuente: Archivo - Crédito: Foto AP/Francois Mori

Kylie Minogue llegó a la música porque triunfó como actriz en su país natal, Australia, gracias a la serie Neighbours que se hizo muy popular en el Reino Unido. Grabó su primer disco a los 19 años y, más de tres décadas después, puede presumir de que su carrera musical ha sido estelar. Tiene 14 álbumes de estudio, ha sido siete veces número uno en el Reino Unido y ha vendido 80 millones de discos en todo el mundo. Sin embargo, no solo la música ha marcado la carrera -y fortuna- de la artista. A sus 52 años, además de ser una referente en el activismo LGTBI y en la visibilidad del cáncer de mama, enfermedad que padeció en 2005 , Minogue puede considerarse una mujer multimarca que ha conseguido llevar al éxito cada una de sus propuestas comerciales.

Tiene una línea de lencería y prendas con su nombre, ropa de cama, un perfume y el set de maquillaje que lanzó el año pasado triunfa en Internet gracias a sus precios asequibles y también comercializa anteojos de sol y relojes. Además, la semana pasada, lanzó su última aventura: un vino rosado con su firma en una botella que se vende a unos 10 euros la unidad. Según algunos informes, la marca Kylie acumula una fortuna de algo más de 60 millones de euros, en la actualidad. Una cifra que ha visto multiplicarse en la última década y a la que todavía le queda camino para crecer.

El pasado 28 de mayo -con motivo de su cumpleaños-, Minogue se ha unido a otros artistas internacionales en la venta de productos vinícolas. Actrices como Sarah Jessica Parker o Drew Barrymore han prestado sus nombres a los vinos y ahora también lo ha hecho la intérprete de éxitos como "Can't Get You Out of my Head" o "Spinning Around". Un vino rosado apto para la venta en supermercados ha sido la apuesta de la cantante que los críticos han llegado a calificar de una bebida con "aromas de bayas frescas de verano y flores blancas, con un final afrutado y fresco". Aunque todavía es pronto para saber las ganancias que le reportará esta nueva inmersión empresarial, los expertos calculan que, al menos, podrá ganar entre 500.000 y un millón de euros al año.

Pese a su dilatada experiencia en el sector de la moda y después de prestar su imagen para numerosas campañas de publicidad -algunas de ellas un tanto polémicas-, adentrarse en el mundo de los cosméticos no fue nada fácil para la australiana. Por primera vez se enfrentó a una guerra de marcas con la otra famosa Kylie, en este caso Jenner, la estrella de los realities estadounidenses convertida en empresaria que hace poco más de un año fue considerada como la mujer joven más rica del mundo al lograr 1000 millones de dólares con apenas 21 años. Aunque recientemente Forbes la ha expulsado de su lista de millonarios y la ha acusado de inflar sus ganancias , lo cierto es que Jenner intentó patentar el nombre "Kylie", pero los abogados de la cantante consiguieron paralizarlo. Los letrados de la australiana sostuvieron ante los juzgados que Minogue era "una artista escénica, activista y de renombre internacional" que ya poseía marcas comerciales en otras industrias así como la página web Kylie.com. El caso se acabó resolviendo a favor de la cantante.

No hay duda de que Kylie Minogue sabe sacar partido de su nombre en todas las facetas, pero no hay que olvidar que es la música la principal clave de su éxito . En la última década, Minogue ha lanzado cuatro álbumes. Golden , en 2018, fue disco de Oro tras superar las 100.000 copias vendidas; y Afrodita, que salió en 2010, fue disco de Platino con más de 300.000 copias. Además, en su última gira en 2019 con Golden recaudó casi dos millones de euros. Según las cuentas de su compañía Darenote Limited , Kylie Minogue obtuvo más de 3,7 millones de euros en 2019, frente a los tres millones del año anterior.