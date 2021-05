La Academia: Rocío Marengo volvió recargada, con el paso del koala y un estricto pedido de su novio, Eduardo Fort

Tras amenazar con renunciar al programa por haber quedado afuera de la jornada inaugural de “La Academia”, volvió a la pista de ShowMatch Rocío Marengo. Como en los viejos tiempos, la modelo intentó llevar alegría con su canción “El koala” e intentó hacer el “clásico” paso con el conductor, Marcelo Tinelli, pero no fue posible por las medidas del protocolo vigente por la pandemia de coronavirus.

Entonces, la novia de Eduardo Fort le echó en cara al conductor que en diez años de ausencia en la pista, nunca la llamó. “Éramos amigos. Ni me presentaste a tu mujer”, bromeó, ante la atenta mirada de Guillermina Valdes, que durante este primer ritmo oficia de jurado, en reemplazo de Ángel De Brito.

Luego de verla bailar junto con su compañero, Nacho Pérez Cortés, la primera en dar su devolución fue Pampita Ardohain (8). “Siento que Rocío creció mucho en el tema del baile. Me encantó el trabajo. La vi dentro del cubo con mucha actitud. El ensayo se nota cuando salen a la pista. Disfrutaron. La vi metida en el personaje. Me gustó mucho este equipo, mucha actitud”.

Antes de que comenzara su devolución Jimena Barón, la participante comenzó a vociferar “La cobra” y contó que siempre pone la canción de la miembro del jurado a todo volumen. “Me parecés muy simpática y me gusta tu energía. A veces cocorean con mucha energía en la previa y después son unos flanes bailando, y eso no pasó. La pasaste bomba. La coreografía no sé si me fascinó, tenía transiciones raras. Él solo de Nacho fue muy largo, a pesar de que él es talentosísimo y muy buen mozo, aprovecho a decirlo. No acompañaron los latidos de la música, pero me fascina tu disfrute”, indicó Barón (6).

“Divina tu energía, Rocío. Un gusto conocerte. Disfruté la coreo, pero hubo trucos que no estuvieron tan prolijos. Te lo digo porque podés. A veces hay que regular la energía. Y no tengo dudas de que vas a brillar en este formato, porque no te importa hacer el ridículo. Él es un bombón. Bueno, sí, tengo mis permitidos”, sumó Guillermina Valdes (8).

“¿Soy el único que ve las cosas? No sé qué pasa. No sé si dan votos de regalo. Queremos que tenga rápido la criatura para que vuelva la Pampita de siempre, porque está más buena que Lassie. Rocío, tendrías que haber usado esa energía de la previa en la coreo. ¿Qué fuiste a hacer atrás cuando bailó él solo? Parecías Pampita, cuando se fue y no volvió más”, cerró el dueño del voto secreto, Hernán Piquín.

LA NACION