Luciana Salazar protagonizó divertidos momentos junto a su hija Matilda en el living de Susana Giménez

Luciana Salazar visitó el living de Susana Giménez, acompañada por su hija Matilda. Con mucho humor, la diva de los teléfonos y la modelo protagonizaron una noche un tanto accidentada porque la pequeña no paró de recorrer el estudio y jugar durante toda la entrevista. Por momentos, la conductora advertía: "Cuidado, me muero si se lastima", y la modelo también estaba muy atenta a los movimientos de su hija.

"Está muy hiperactiva hoy", comentó, entre risas, Salazar tratando de apelar al humor. Luego contó que generalmente Maltida duerme temprano y que por la hora ya estaba "pasada de rosca", mientras la niña disfrutaba de todos los juegos que le ofrecía la producción. A su vez, la famosa presentadora le expresó cuánto admiraba la belleza de la niña, y aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la polémica que se generó con Martín Redrado respecto a su posible paternidad.

"¿Cómo te salió tan rubia? Sé que Martín Redrado no es el papá. Él ya lo negó", le dijo Giménez sin filtro a su invitada. Salazar asintió y le dijo: "Claro que no es el padre. Yo era muy rubia, así, casi albina, como ella, cuando era chiquita. Mi hermana también. Por eso nos llamaban para hacer publicidades".

"A vos te van a llover las propuestas comerciales con esta nena, más hermosa no puede ser", le aseguró la conductora. En el medio, hubo varias interrupciones porque Matilda jugaba sin parar y pateaba una pelota muy entusiasmada. "Me va a salir futbolista", dijo divertida la modelo.

Después llegó el momento de las preguntas sobre su vida amorosa. "¿Vos querés tener novio?", le preguntó Giménez. Sin titubear, Salazar confesó que aunque no está en pareja con nadie oficialmente, no se priva de conocer gente. "Creo que me bajó mucho el target. Antes de ser mamá siempre miré hombres más grandes que yo, pero ahora me escriben chicos de treinta años para abajo. Y sí, son unos bombones, pero no sé si podría", reveló.

Adicionalmente expresó que está muy contenta y "tranquila" con su primera experiencia en el mundo de la maternidad, y que cuenta con la ayuda de su mamá en la crianza de Maltilda, para poder dedicarse también a sus proyectos laborales. "Siempre pensé que me iba a casar y tener seis hijos, como mi tía -Evangelina Salazar, la esposa de Palito Ortega-, pero es una tarea ardua, y sola es muy difícil", concluyó.