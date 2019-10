Martín Redrado rompió el silencio: "No soy el padre biológico de Matilda"

Martín Redrado desmintió las versiones que aseguraban que es el padre biológico de Matilda, la hija de Luciana Salazar Fuente: Archivo

24 de octubre de 2019 • 19:23

¿ Matilda Salazar es hija biológica de Martín Redrado? Esa es la pregunta del millón, la que revolotea desde que Luciana Salazar subrogó un vientre y se convirtió en mamá de la niña que pronto cumple 2 años. Y ese rumor se fortaleció en los últimos días, cuando salieron publicadas fotos del economista jugando con la nena.

El primero en asegurar que Matilda es hija de Redrado fue Luis Ventura. "Tengo una versión firme de que ellos desmienten. Quiero creerles, pero es la versión de alguien muy allegado a uno de ellos. Que me lleven a la justicia. Lo digo de manera metafórica, pero se puede resolver pidiendo un ADN. Creo que esto que sucede es parte de un gesto de amor de dos personas que se quieren y no lo pueden gritar a los cuatro vientos. No me caben dudas que se quieren. Pero ella quiere una pareja visible y los hijos de él detestan a Luciana", contó el periodista en Involucrados.

Por el momento Salazar mantiene silencio, pero Redrado le mandó un WhatsApp a Mauro Federico, periodista del programa, para hacer su descargo. "No soy el padre biológico de Matilda. Ya lo dije muchas veces y Luciana también. Ni siquiera formé parte de la 'selección'", aseguró el economista, haciendo referencia a la subrogación de vientre.

¿Si pagó el tratamiento que, según dicen tuvo un costo de doscientos cincuenta mil dólares? "No voy a responder a eso. Estoy trabajando en Nueva York y mi tema es la economía y no otra cosa. Alguien le vende 'pescado podrido' a Ventura. Estoy evaluando una acción judicial contra él para que se retracte", aseveró.

Y para eso, el periodista también tuvo una respuesta: "Es muy importante la caratula de esa acción judicial. Si es calumnia, Redrado estaría afirmando que es verdad lo que digo. Si es injuria, quiere decir que está ofendido. Entonces, en ambos casos, algo de veracidad hay en lo que digo".

Horas más tarde, Marcelo Polino contó en Intrusos que "Redrado y Luli nunca dejaron de tener contacto". El chimentero, que es muy allegado a la vedette, dio algunos detalles de la relación que hoy los une: "Martín siempre vio a la nena, y no a escondidas. Entra al country dando su nombre y no metido en el baúl de un auto. Y recuerdo otra vez que estábamos almorzando en un restaurante y él vino a saludar y se sentó un rato en nuestra mesa. Fueron pareja durante diez años, y es mucho tiempo. De todas maneras, Luli se puso muy mal cuando se filtraron las fotos porque se siente vulnerada", aseguró.