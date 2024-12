La actriz Amber Heard agranda su familia: espera su segundo hijo

La actriz Amber Heard (Texas, EE. UU., 38 años) decidió agrandar su familia y está esperando la llegada de un nuevo retoño a su vida, según informó la revista People. “Todavía está en una fase temprana del embarazo, por lo que no queremos entrar en muchos detalles por ahora. Basta decir que Amber está feliz tanto por ella como por Oonagh Paige [la primera hija de Heard]”, apuntaba un portavoz de la intérprete al medio estadounidense, conocido por revelar algunas de las exclusivas más suculentas de los famosos.

Heard, que actualmente vive en Madrid y por ahora, no se ha pronunciado sobre el tema, se convirtió en madre de Oonagh Paige Heard en 2021, a través de un vientre subrogado, y lo hizo público en Instagram tres meses después del nacimiento de la niña, en una publicación en la que explicaba que había “decidido que quería tener un hijo” cuatro años antes y que para ella era importante experimentar la maternidad en sus propios términos. “Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino, de esta manera”, escribió en ese momento junto a una foto en la que abrazaba a su bebé. “Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no necesitar un anillo para tener una cuna”, aseguró en ese momento la actriz de Aquaman, quien suele referirse a sí misma como “madre y padre” de la pequeña.

Amber Heard junto a su primera hija, en la foto que compartió en 2021 para anunciar su llegada a este mundo

Antes de ser madre, Heard estuvo casada con el actor Johnny Depp (Kentucky, EE. UU., 61 años), a quien conoció durante el rodaje de Diario de un seductor. Se casaron en la isla privada del intérprete en las Bahamas en 2015, y, tan solo 15 meses después de su boda, la actriz presentó una demanda de divorcio por los clásicos motivos que sostienen numerosos famosos: “diferencias irreconciliables”. Pero no tardó en hacerse pública una historia mucho más truculenta que derivó en un juicio. La expareja protagonizó un muy mediático conflicto legal en un caso de difamación que terminó en 2022. Al final del juicio, el jurado popular sentenció que Amber Heard difamó a Johnny Depp a través de un artículo de The Washington Post en el que se presentaba como víctima de maltrato, lo que encendió la mecha de toda la batalla legal. Depp también la difamó a ella, pero en solo una de las tres afirmaciones que se juzgaban, pronunciada por su abogado. Tras la victoria del actor, Heard fue condenada a pagarle 15 millones de dólares y él, dos millones a ella.

Tras la disputa, la actriz quiso alejarse de Hollywood . En octubre de 2022 se supo que la actriz vivía desde hacía meses lejos de la vida pública en Costitx, una localidad mallorquina a la que se trasladó junto a su hija. Después se mudó a Madrid, también con la intención de llevar una vida más familiar y apartada de los focos. “Ahora puedo ser madre a tiempo completo. No tengo que hacer malabarismos con llamadas con abogados”, aseguró en una entrevista con la NBC después de tomar la decisión de vivir en la capital española junto a su hija. “El juicio fue sumamente estresante y ella quería empezar de nuevo”, dijo una fuente a People en ese momento, y agregó que ahora “tiene nueva energía y está enfocada en las cosas que ama”.

En 2022, se la pudo ver a Amber Heard de vacaciones en Palma de Mallorca junto a su hija Oonagh Backgrid UK/The Grosby Group

Más tarde, en 2023, el director Conor Allyn, que trabajó con Heard en el thriller In the Fire, le dijo al citado medio que la actriz estaba “viviendo su mejor vida en España con su hija y simplemente encontrando la felicidad de esa manera”. El cineasta agregó que Heard es “una madre muy dedicada” y “realmente buena a la hora de sacar tiempo” para Oonagh. De todas maneras, esto no significa que haya dado por terminada su carrera como actriz. Las últimas dos producciones cinematográficas en las que ha participado son el mencionado thriller en el que comparte protagonismo con Eduardo Noriega, y Aquaman y el reino perdido, junto a Jason Momoa, ambas estrenadas en 2023. Por ahora, no tiene nuevos proyectos profesionales anunciados.

Temas Amber Heard