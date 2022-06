Johnny Depp comienza una nueva etapa tras el juicio contra Amber Heard: cuáles son sus planes

Tras la batalla judicial -y mediática- en la que se vio envuelto Johnny Depp con su exesposa Amber Heard, el protagonista de Piratas del Caribe hizo públicos sus planes para celebrar la victoria y el renacimiento de su carrera. Sin embargo, su nueva faceta parecería estar lejos de la actuación.

El futuro del Depp estaría puesto en el mundo de la música. Este jueves, el actor fue visto tocando en un bar de Gateshead junto al guitarrista Jeff Bleck -que está en la última etapa de su gira por Reino Unido-. Fue justamente en diálogo con la BBC que Beck reveló el próximo paso en la carrera de Depp.

“Ambos lanzaremos un álbum a principios del mes de julio”, anticipó el músico con gran entusiasmo. No sería la primera experiencia musical que ambos comparten. La pareja lanzó previamente una versión de “Isolation” de John Lennon, así como de otros hits de Marvin Gaye, The Everly Brothers y Jimi Hendrix.

Depp reveló en el juicio que la música fue su primer amor, por encima de la actuación. “Nos vimos gratamente sorprendidos por su forma de cantar y tocar la guitarra, incluso si Beck puso en la sombra su maestría musical”, señaló un espectador del show.

Johnny Depp también apareció con Jeff Beck en el Royal Albert Hall de Londres a principios de esta semana AP

Un nuevo comienzo para Johnny Depp

A través de Instagram, el actor compartió un comunicado sobre su resurgimiento como persona y profesional tras el veredicto a su favor. “Seis años atrás, mi vida, la de mis hijos, la vida de las personas cercanas y de aquellos que me apoyaron y creyeron en lo que soy, fueron alterados para siempre”, comienza la misiva.

“Pasó en un pestañeo”, admite para luego recapitular cómo todo se desmoronó: “Acusaciones serias, falsas y criminales fueron hechas a través de los medios, que llevaron a un bombardeo de contenido odioso, aun cuando no se habían presentado cargos en mi contra”. “Esto tuvo un gran impacto en mi vida”, señaló.

Y concluyó: “Seis años después, un jurado me la devolvió. Me siento realmente bendecido. Desde el principio, el objetivo de este caso era revelar la verdad, más allá del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis pequeños y a todos los que estuvieron allí para apoyarme. Me siento en paz sabiendo que lo logré”.

El veredicto final

El tribunal de Virginia terminó fallando a favor de Depp en el juicio por difamación iniciado por Heard. La resolución -aprobada por unanimidad- determinó que la actriz del film Aquaman deberá pagarle US$15 millones de indemnización y recibirá US$2 millones en concepto de su contrademanda.

El actor no presenció el momento de la sentencia. De acuerdo con su equipo legal, “tenía otros compromisos en Reino Unido”. Ahora sabemos cuáles eran.