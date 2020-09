El humorista Torry contó su dura experiencia tras contagiarse de coronavirus

Torry Palenzuela es otro de los famosos que se sumó a la lista de contagiados de coronavirus y debió ser internado de urgencia. Enojado con los que aseguran "estar cansados de la cuarentena", el humorista contó con lujo de detalles cómo transito la enfermedad y confesó: "Estuve muy grave".

"Estuve cinco días internado. Eso me hace estar enojado con los que opinan que el coronavirus es 'una gripecita' o con los que habilitan por demás. Este fin de semana vi restaurantes llenos, con gente esperando entre las mesas, un desastre", comentó el ex ShowMatch en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Y enseguida, enumeró los síntomas que tuvo que padecer durante más de una semana. "Arranque con pérdida de olfato y fiebre y ahí me hice el hisopado. Estuve cuatro días con 39 grados. Me hicieron una tomografía donde se descubrió que el virus se alojó en el pulmón derecho y ahí decidieron la inmediata internación", recordó.

Conmovido y con la voz casi quebrada, el actor aseguró que el sistema sanitario está colapsando e hizo un llamado a la reflexión. "Es mentira que estamos al 60 % de ocupación de camas en la ciudad y también es mentira que sea toda gente grande, había un montón de gente joven internada. Siento que por momentos los comunicadores sociales estamos fallando cuando exigimos la vuelta a la escuela o decimos que la gente está cansada. Si hay que ir una, dos o tres fases para atrás, hay que hacerlo como sucedió en Mar del Plata o Rosario", opinó.

En cuanto a cómo transitó la enfermedad, Torry confesó: "Llorás, estás encerrado en una habitación y todo el tiempo estás pensando cómo vas a amanecer al otro día (...) Pensás en que no vas a ver más a tus hijos, a tu nieta. Pasás una puerta y estás aislado. Por suerte, estaba en un lugar donde había plasma por si se me llegaba a complicar. No quiero meterme en la piel de aquel que la pasa solo en su casa porque no tiene obra social ni acceso a nada".

Si hay que dar un paso atrás démoslo porque me parece que se vienen cosas muy feas

Tras confirmar que ya recibió el alta médica, el comediante y productor teatral contó cómo sigue. "Los valores míos fueron mejorando. Ya cumplí los 10 días y ahora tengo un control donde seguramente me van a hacer un laboratorio", señaló y enseguida aclaró que va a empezar a trabajar en la donación de plasma.

"Pregonemos porque se salga menos, basta con el 'la gente está cansada'. Si hay que dar un paso atrás démoslo porque me parece que se vienen cosas muy feas", remató al borde de las lágrimas el actor.