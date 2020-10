Yanina Latorre habló del estado de salud de su marido y rompió en llanto Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 13:31

En las últimas horas, Diego Latorre debió ser internado a causa de una neumonía leve provocada por el coronavirus. Si bien el comentarista deportivo se encuentra estable, su mujer, Yanina Latorre, habló con Los ángeles de la mañana y confesó estar muy angustiada.

"El lunes estaba afiebrado, pero solo llegaba a 37 grados y con paracetamol le iba bajando. Ayer a la mañana lo sentí mal. Es una enfermedad particular, la voz le cambió, la cara. A la tarde lo vi todo abrigado con dos mantas y chuchos de frío y me asusté", relató la angelita con mucha preocupación.

Ya con casi 39 grados de fiebre, Yanina llamó al médico, quién decidió la inmediata internación. "Diego es negador, se quería bañar y acostar. Le empecé a llenar el cuerpo de eucaliptus y mejoró. Por acá todos los sanatorios están colapsados así que Lola lo llevó en auto hasta Los Arcos", comentó.

En cuanto a cómo se encuentra por estas horas, aseguró que aún tiene fiebre. "Hoy se levantó sintiéndose mal. Por suerte, está saturando bien y no necesita respirador. Pero no duerme y está con el cuerpo cansado", señaló.

Con mucha angustia habló de lo difícil que fue ver irse a su marido y no poder acompañarlo. "Dieguito lloraba. Lola se sentía culpable. No lo pudimos despedir. Le di un beso en la mano, pero no sabés cuándo lo vas a volver a ver. Estoy sola en casa con los chicos, no sé si tengo Covid. Estoy muy asustada", confesó con la voz quebrada.

Estoy sola en casa con los chicos, no sé si tengo Covid. Estoy muy asustada

"Yo le preparé un bolso, además de ropa, le puse su computadora y varios libros porque es una enfermedad muy solitaria", agregó y enseguida aclaró que tanto ella como su hijo se encuentran en perfecto estado. "Nosotros físicamente nos sentimos perfecto. Dieguito no tuvo nada, ni síntomas, ni contacto. Yo ya tendría que estar contagiada porque dormí con Diego hasta el sábado a la noche o no me contagié o soy asintomática. Pero igual me voy a hisopar para quedarme más tranquila", advirtió, quién si todo sale bien retoma sus actividades laborales la próxima semana.