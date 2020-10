La panelista de LAM contó cómo se encuentra su marido Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 14:14

Luego de que su hija Lola se contagiara de Covid-19 en el Cantando 2020, este fin de semana Diego Latorre comenzó con síntomas y tras hisoparse dio positivo. Este lunes, Yanina Latorre habló de los síntomas de su marido y contó que por protocolo tienen que seguir aislados durante una semana más.

"Yo estoy bien. Tengo cero síntomas", comentó la panelista desde su casa en comunicación con Los ángeles de la mañana. Y tras asegurar que ya está cansada de estar encerrada, contó cómo se encuentra el comentarista de Fox Sports. "A Diego le agarró la voz, le cambió totalmente, ayer se levantó con otra voz, habla distinto. No tiene olfato y ayer tenía tomada la garganta y el pecho. Estuvimos controlando eso porque si empeora es donde puede venir la neumonía y la internación", indicó preocupada.

Mientras aseguraba que su marido es hipocondríaco, la mediática confesaba también que al principio subestimó los síntomas. "Él empezó con dolor de músculos, pero como es medio hipocondríaco yo no le di bola, pero ayer se levantó peor", detalló.

Si bien Lola Latorre ya está dada de alta, la angelita contó que por seguridad la adolescente no va a reincorporarse al Cantando 2020 esta semana. "Lola está perfecta. Técnicamente está curada. Hoy se cumplirían sus 14 días. Por seis meses no se contagiaría, aunque no hay certezas. Yo elijo el proceso más largo. Por más que le digan que no se va a re contagiar de Diego, me quedo más tranquila si se queda acá adentro", señaló.

"Lo loco es que hace 15 días empezó con esto y ahora que ya tendría el alta recién empieza Diego. Si él no se hubiera contagiado, ya podríamos volver a nuestras actividades. Así que por 10 días más estamos adentro", agregó la panelista al tiempo que advirtió que el próximo lunes vuelve al programa.

Conforme a los criterios de Más información