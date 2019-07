La romántica broma de la Chilindrina sobre Luis Miguel

La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, contó una divertida anécdota con Luis Miguel que por los 80 era un pre adolescente

29 de julio de 2019

María Antonieta de las Nieves sigue dando entrevistas en el papel que aún hoy le da reconocimiento en muchos países: la Chilindrina. Este fin de semana, con la vestimenta que siempre lucía en El Chavo del 8, la actriz habló sobre su carrera y sobre una anécdota que vivió con Luis Miguel y aseguró: "Fui su primer amor".

Fue en el ciclo peruano El valor de la verdad, del periodista Beto Ortiz, en donde la Chilindrina contestó a la pregunta de si era cierto que una vez se escapó de un hotel para pasear junto a Luis Miguel. Ella, desde su personaje de la niña amiga del Chavo, dijo: "Sí, es verdad. Hace tiempo de nuestros amores".

La actriz contó que eso ocurrió cuando grababa junto con el equipo de Roberto Gómez Bolaño un especial en Acapulco. "¿Y cómo se dio el encuentro? Eso no se contó en el capítulo de El Chavo del 8", le preguntó risueño Ortiz. Entre risas, ella dijo: "Yo estaba en la playa tomando sol y pasaba un yate, y otro yate... En un momento sentí que alguien silbaba. Me dicen: ´¡Ay, qué bonita chica!´. Y me di cuenta de que me silbaban a mí. Entonces, aparece un muchacho y me dice: ´Nena, ¿tú sabes quién soy yo?´. Le respondí: ´No, ¿y tú sabes quién soy yo?´. Me dice: ´Sí, eres la Chilindrina´. Le contesté: ´Y tú eres mi amor soñado´. Entonces, me invitó a su yate".

Luego detalló: "Tomamos un trago, brindamos y vimos el atardecer juntos. Fue tan bonito y romántico. La pasamos muy rico y nos tomamos una foto, que está en todos lados para que él no diga que no fui su primer amor".

Recordemos que entre fines de los 70 y principios de los 80, Luis Miguel era un preadolescente y su carrera ya estaba en la cima en México. Es por eso que tanto los personajes de El Chavo del 8 como él solían cruzarse en programas o shows especiales dedicados a la televisión de ese país.