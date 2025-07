El día en el que María Antonieta de las Nieves fue traicionada por Florinda Meza en un viaje a Argentina

Durante décadas, la serie El Chavo del 8 fue sinónimo de risas y unidad para millones de familias en América Latina. Sin embargo, tras bambalinas, la realidad era muy distinta. María Antonieta de las Nieves, mundialmente conocida por su papel de “La Chilindrina”, reveló en una entrevista íntima que nunca tuvo una amistad real con Florinda Meza, la actriz que dio vida a Doña Florinda. Incluso, confesó que vivió un episodio de traición que dejó una herida difícil de olvidar.

La traición en medio de una gira del Chavo del 8

En una entrevista para Ventaneando, María Antonieta fue tajante al hablar de su vínculo con Florinda Meza: “Totalmente no hubo relación. No, no. Trabajando juntas, no hubo relación”. Según explicó, la distancia no fue algo progresivo, sino más bien un hecho constante: la tensión entre ambas existía desde los primeros años del programa.

Una de las anécdotas más reveladoras que María Antonieta compartió ocurrió durante una gira por Argentina. Allí vivió un episodio que dejó al descubierto el nivel de desconfianza que existía entre ella y Florinda Meza.

Una amiga le vendió a de las Nieves un abrigo de piel natural que no podía pasar fácilmente por la aduana mexicana. Por eso, María Antonieta se las ingenió para esconderlo con cuidado en su maleta. Florinda, por su parte, también llevaba dos abrigos similares, pero no los ocultó debidamente. Entonces, la Chilindrina le advirtió: “Escóndelo, si te lo ven así, te lo van a quitar”.

Cuando llegaron al aeropuerto mexicano, de las Nieves pasó primero con éxito. Sin embargo, a Florinda le detectaron los abrigos y le pidieron explicaciones. En lugar de asumir su error, Meza señaló a su compañera: “¿Y por qué María Antonieta ha llevado dos y la dejaron pasar?”. El resultado: a de las Nieves también le quitaron su abrigo y fue enviada “para atrás” por los agentes de aduana.

Aunque compartían escena y giras por América Latina, de las Nieves asegura que su trato con Meza siempre fue frío y distante. La actriz menciona que mientras mantuvo una buena relación con Roberto Gómez Bolaños (“Chespirito”) y otros compañeros del elenco, con Florinda simplemente “no se dio”.

La demanda que cambió todo

La situación se volvió aún más tensa luego de que María Antonieta decidió emprender acciones legales para poder seguir con su papel de “La Chilindrina” fuera del universo de Chespirito. “Cuando me vino lo de la demanda, dejé de hacer Marujita, y dejé de hacer todo”, contó. Desde ese momento, el contacto con Meza fue absolutamente nulo.

De las Nieves volverá a la empresa donde inició su carrera como actriz de televisión. Foto: María Antonieta de las Nieves, Instagram

La decisión legal de “la Chilindrina”, aunque polémica, fue crucial para preservar su legado como actriz y mantener vigente a su entrañable personaje. Sin embargo, esta determinación marcó un antes y un después en su relación con el resto del elenco, especialmente con Florinda.

“No vale la pena recordar cosas negativas”: recuerda La Chilindrina

Aunque el tono de la entrevista para Ventaneando es firme, María Antonieta deja claro que no guarda rencor: “No tiene caso estar recordando cosas negativas, no vale la pena”. A pesar de las tensiones, se muestra agradecida por lo vivido en El Chavo del 8 y prefiere enfocarse en los buenos recuerdos.

Su testimonio, sin embargo, sirve para confirmar lo que durante años fue solo un rumor: que la armonía en el set de El Chavo del 8 no siempre fue real, y que la rivalidad entre las dos actrices más icónicas del elenco existió fuera de las cámaras.

María Antonieta de las Nieves optó por un cambio de look y a los 70 asegura verse más joven que nunca

A más de 50 años del estreno de El Chavo del 8, los fanáticos siguen interesados en conocer la historia detrás del éxito y por eso la nueva serie de Chespirito: Sin querer queriendo, es un éxito que nuevamente logró poner las miradas de juicio sobre Meza. Hoy, “La Chilindrina” con un gran recorrido en América Latina, mantiene viva la esencia del personaje que la convirtió en leyenda.