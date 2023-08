escuchar

Si bien el paso del tiempo ayudó a morigerar los diferentes conflictos que surgieron al trabajar juntos, lo cierto es que Leonardo DiCaprio y James Cameron no lograron tener una buena conexión durante el rodaje de una de las películas más famosas de la historia del cine: la descomunal Titanic . Desde discusiones en el proceso de casting hasta críticas a “un error imperdonable” que cometió el ganador del Oscar que al director le costó perdonar, el vínculo entre ambos no estuvo exento de chispazos.

En las últimas horas resurgió una vieja anécdota sobre la filmación en la que un inexperimentado DiCaprio creyó que era buena idea “hacer bromas pesadas en el set”, según recordó el realizador canadiense. Aunque Kate Winslet, su partenaire en el film, no se mostraba molesta por dicha actitud, el realizador del épico largometraje sí se enojó con DiCaprio. De hecho, Cameron ya consideraba al actor “un punk caprichoso”, como llegó a declarar.

Gracias a Titanic, Leonardo DiCaprio se convirtió en el galán del momento y durante más de un año debió salir a la calle con bufanda, sombreros y anteojos de sol para evitar ser reconocido

En una instancia de rodaje, el actor se acercó al director y le puso un cubo de hielo en su cabeza mientras él se encontraba muy concentrado en la orquestación de una secuencia clave. “Quería retorcerle el cuello”, admitó el director, quien se explayó sobre el trasfondo de un enojo que fue in crescendo, como la negativa de DiCaprio a mojarse constantemente -algo imposible teniendo en cuenta la película que protagonizaba- y su rechazo inicial al guion. “No quería hacer el personaje, le parecía que era aburrido”, reveló Cameron.

El error “imperdonable” cometió DiCaprio con Cameron

Otras de las anécdotas de esas épocas que se viralizó en los últimos días se vincula con una actitud “soberbia” del actor de cara a la ceremonia del Oscar en la que Titanic arrasó con las estatuillas.

El 23 de marzo de 1998, el actor de El renacido no asistió a la 70.ª edición de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en la que Titanic ganó 11 premios, y Cameron no dudó en pronunciarse acerca de ese desaire. “Fue un destrato lo que hizo, no tanto hacia la película sino a toda la gente a la que sí le importaba y que dieron todo en ese rodaje” , manifestó en diálogo con revista Rolling Stone.

James Cameron y Leonardo DiCaprio tuvieron algunos cruces en el rodaje de Titanic IMDB

“ No fue a la entrega y quedó como un punk malcriado, me mandó un mensaje un día antes y me dijo: ‘No es algo que vaya conmigo, hermano’ ”, recordó el cineasta. En ese momento, los representantes del actor habían asegurado que su ausencia se debía a que no quería “opacarles el momento a Cameron, Kate Winslet y Gloria Stuart”. Con el tiempo, no logró conocerse el verdadero motivo por el que DiCaprio no asistió a la ceremonia, pero al director del film que lo lanzó al estrellato no le agradó en absoluto su actitud, y pensó que fue desconsiderado con sus compañeros.

Por otro lado, Cameron también tuvo un cruce con el actor en la etapa de casting, cuando DiCaprio creyó que había obtenido el papel de Jack Dawson sin necesidad de audicionar, lo que tomó por sorpresa al cineasta. “Hubo una reunión con Leo y luego hubo una prueba de pantalla con él”, contó el realizador. “La reunión fue divertida porque estaba yo sentado en mi sala de conferencias simplemente esperando a conocer a un actor. Cuando miro a mi alrededor, todas las mujeres de la oficina estaban ahí, todas querían conocer a Leo. Fue muy gracioso”.

Tráiler - Titanic

Sin embargo, tras esa fructífera primera reunión en la que DiCaprio “conquistó a todo el mundo”, se produjo un choque cuando Cameron le pidió que volviera para leer una escena con Winslet, quien ya había sido contratada. “Volvió un par de días después y yo tenía la cámara preparada para grabar el video”, apuntó el director. “Él no sabía que iba a hacer una prueba, pensó que era otra reunión para conocer a Kate, así que le dije: ‘Ok, vamos a ir a la habitación de al lado, hacemos unas líneas y las voy a grabar’. Y él dijo: ‘¿Querés decir que voy a tener que leer?’. Le dije ‘sí’ y él dijo: ‘Oh, yo no leo.’ Le di la mano y le dije: ‘Gracias por venir’”, prosiguió Cameron con su relato de lo acontecido.

Las declaraciones de DiCaprio sobre el final de Titanic

“Enseguida él me dijo: ‘Esperá, esperá, esperá. ¿Si no leo no consigo el papel? ¿Así de simple?’ Y yo le dije: ‘Sí ¡Vamos! Esta es una película gigantesca que a mí me va a llevar dos años de mi vida mientras que vos vas a estar afuera haciendo otros cinco proyectos durante el tiempo en el que yo trabaje en la postproducción. Esa es la razón por la que no voy a fastidiarme y tomar una decisión equivocada en el casting, por lo que vas a leer o no vas a conseguir el papel”, contó el realizador de Avatar.

Finalmente, Leo accedió a leer sus líneas de diálogo y su encanto reapareció. “Kate se iluminó y representaron la escena. Se habían abierto nubes oscuras, y un rayo de sol bajó e iluminó a Jack. Yo dije: ‘Muy bien. Es él el elegido” , rememoró Cameron.

