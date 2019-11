La broma de Marco Antonio Caponi y el no embarazo de Mónica Antonópulos

Marco Antonio Caponi junto a Mónica Antonópulos. Él hizo una broma sobre un posible embarazo de ella. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2019 • 00:48

El mundo del espectáculo siempre recibe con inmensa alegría la inminente llegada de un bebé. Actores y actrices no dudan en compartir en redes cuando esperan un hijo y las felicitaciones de colegas no tardan en llegar. Pero esta vez, una broma fue tomada en serio y la noticia de un embarazo terminó siendo solo una broma. El protagonista de la situación fue Marco Antonio Caponi, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto muy especial con su pareja, la actriz Mónica Antonópulos.

Durante la mañana del viernes, Caponi publicó una imagen en la que se lo ve abrazando a Mónica. A la actriz se la ve transitando sus primeros meses de embarazo, mientras él, en un gesto de mucha ternura, apoya sus manos sobre su vientre. Sin intención de dejar dudas de ningún tipo, Marco Antonio escribió junto a la imagen: "No hay dos sin tres. Bienvenida Constelación a la familia".

Como era de esperar, inmediatamente comenzaron a desfilar decenas de mensajes felicitando a la pareja por la llegada de la pequeña y nueva integrante. Y no solo fans fueron los que saludaron al actor, sino también varias personalidades de la televisión y la música, como Vico D´Alessandro, Miss Bolivia, Sofía Gala y Gloria Carrá. Y mientras los miles de "me gusta" se multiplicaban, poco después se confirmó que todo era una broma del actor, ya que Mónica no está embarazada.

Según se explicó, la imagen surgió durante un descanso en la filmación de Separadas, la nueva tira que Pol-Ka prepara para el prime time del Trece en el 2020. En esa ficción, Antonópulos interpreta a la esposa de Caponi, y la foto de ella embarazada corresponde a un flash back en el que su personaje se encuentra esperando un hijo.

"Separadas", la ficción que Pol-Ka prepara para el 2020, y en la que Mónica Antonópulos luce, en flash backs, una panza de embarazada Crédito: Prensa Pol-Ka

En la historia de Separadas, Antonópulos encarna a Clara, una mujer cuyo marido huye al exterior luego de cometer un fraude inmobiliario. De ese modo, ella debe hacerse cargo no solo de su familia, sino también de una delicada situación legal y económica que la llevará a conocer a la amante de su esposo y a otro grupo de mujeres con el que compartirá alianzas y rivalidades.

La pareja ya tiene un hijo en común, llamado Valentino, de un año y medio. Por su parte, Antonópulos tiene un niño de siete años, producto de su relación con Coraje Ábalos.