En fotos: del llamativo look de Mónica Antonópulos en la première de Yiya al glamour de Mirtha
Anoche se realizó la avant première de Yiya, la serie que repasa el caso de la “envenenadora de Monserrat”, y sus protagonistas desfilaron por la alfombra roja; por otro lado, Marcela Tinayre festejó su cumple y Nico Vázquez se fue con su nueva novia a los EE.UU.
LA NACION
En Ezeiza
Festejo de Marcela
