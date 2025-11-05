En fotos: del llamativo look de Mónica Antonópulos en la première de Yiya al glamour de Mirtha

Cristina Banegas posó con Pablo Rago. El actor le da vida a un personaje clave de la serie para el devenir del relato: interpreta a Rodolfo Palacios, el periodista que investiga el caso, que logra entrevistar a Murano en sus últimos años y que publicó en un libro la historia de la "envenenadora de Monserrat"

Gerardo Viercovich - LA NACION