En fotos: del llamativo look de Mónica Antonópulos en la première de Yiya al glamour de Mirtha

Anoche se realizó la avant première de Yiya, la serie que repasa el caso de la “envenenadora de Monserrat”, y sus protagonistas desfilaron por la alfombra roja; por otro lado, Marcela Tinayre festejó su cumple y Nico Vázquez se fue con su nueva novia a los EE.UU.

Monna Antonópulos, Julieta Zylberberg y Juana Viale, tres figuras que dijeron presente en la presentación de la serie Yiya
Monna Antonópulos, Julieta Zylberberg y Juana Viale, tres figuras que dijeron presente en la presentación de la serie YiyaGerardo Viercovich - LA NACION
Anoche se llevó a cabo en La Rural la avant première de Yiya, la serie de Flow que promete desentrañar los secretos del caso de “la envenenadora de Monserrat”. Julieta Zylberberg, quien le dio vida a María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano en su juventud, posó para los fotógrafos con un look total blackGerardo Viercovich - LA NACION
Julieta Zylberberg desfiló por la alfombra roja del evento junto a su pareja, el actor, director, guionista y productor Agustín Toscano. La pareja, que comparte un hijo en común, se dejó ver muy enamoradaGerardo Viercovich - LA NACION
Julieta Zylberberg y Agustín Toscano acudieron a la gala perfectamente engamados: ella optó por un conjunto de top y pantalón que completó con lentes negros y una actitud desafiante y misteriosa. Él llevó un traje negroGerardo Viercovich - LA NACION
En la miniserie, que cuenta con cinco capítulos de 30 minutos cada uno, Cecilia Dopazo le da vida a Norma y Monna Antonópulos interpreta a Lidia. Las dos compartieron con Yiya las tardes de téGerardo Viercovich - LA NACION
Para la velada, y en contrapunto con el look de Zylberberg, Antonópulos eligió un outfit más romántico: un top y un pantalón de encaje con transparencias. Todo en blancoGerardo Viercovich - LA NACION
Cristina Banegas fue la elegida para interpretar a Yiya Murano en su vejez. La artista optó para la gran noche de lanzamiento por un conjunto estampado en rojo que combinó con sandalias negrasGerardo Viercovich - LA NACION
Juana Viale fue una de las invitadas especiales de la noche y en medio de su paso por la alfombra roja aprovechó para intercambiar algunos divertidos comentarios con Laura Novoa, otra de las actrices que participó de la miniserieGerardo Viercovich - LA NACION
Novoa apostó por el impacto y lució un vestido en color azul eléctrico con un escote profundoGerardo Viercovich - LA NACION
Sobria y elegante: Juana Viale se lució con un look sastrero compuesto por un pantalón palazzo, un chaleco y un saco de la firma Natalia Antolín. Todo en un tono rosa suaveGerardo Viercovich - LA NACION
Cristina Banegas posó con Pablo Rago. El actor le da vida a un personaje clave de la serie para el devenir del relato: interpreta a Rodolfo Palacios, el periodista que investiga el caso, que logra entrevistar a Murano en sus últimos años y que publicó en un libro la historia de la "envenenadora de Monserrat"Gerardo Viercovich - LA NACION
Para su presencia en La Rural, Rago también optó por vestir todo de negroGerardo Viercovich - LA NACION
Diego Cremonesi, en cambio, eligió un outfit más descontracturado: combinó un jean negro con una camisa blanca. Completó con un saco azul y unas clásicas zapatillas urbanasGerardo Viercovich - LA NACION
Boy Olmi, por su parte, eligió sacar a relucir su clásica elegancia en un look en blanco y negroGerardo Viercovich - LA NACION
Juana Viale desplegó toda su simpatía durante la première de Yiya. Cuando se cruzó con Boy Olmi, no dudó en frenar para charlar un rato con élGerardo Viercovich - LA NACION
Espléndida, Cecilia Dopazo enfundada en un diseño morado brillante fue una de las más glamorosas de la velada. En la foto, junto a Marcos CarnevaleGerardo Viercovich - LA NACION
El elenco a pleno de Yiya, orgullosos por el próximo estreno de la miniserieGerardo Viercovich - LA NACION

En Ezeiza

Luego de confirmar su romance, Nicolás Vázquez y Dai Fernández viajaron a Nueva York para mantener reuniones laborales y generar contenido para Rocky, la obra que protagonizan. Si bien llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto al resto del equipo creativo de la obra, hicieron todos los trámites juntos y compartieron la previa al vueloGerardo Viercovich - LA NACION
“Estamos muy felices, con una esperanza. Estamos ahí, si Dios quiere, con la posibilidad de que el año que viene podamos traer a Sylvester Stallone a la Argentina”, aseguró el actor en diálogo con Puro ShowGerardo Viercovich - LA NACION
Si bien se trata de un viaje laboral, la pareja podrá disfrutar de su amor lejos de los flashes y de la opinión públicaGerardo Viercovich - LA NACION

Festejo de Marcela

Marcela Tinayre festejó su cumpleaños el viernes pasado y por supuesto, Mirtha Legrand no faltó a la cita. Siempre bien dispuesta, la Chiqui se destacó con un vestido bordado de encaje negroGerardo Viercovich - LA NACION
Las mujeres del clan Tinayre despejaron los rumores de pelea con una gran sonrisa y una foto para la prensa. Más relajada y veraniega, Marcela llevó un vestido corto en blanco con lunares negros, tendencia de esta temporada para recibir sus 75 añosGerardo Viercovich - LA NACION
Nacho Viale y su novia, la modelo y health coach Lucía Pedraza, no quisieron perderse el encuentro Gerardo Viercovich - LA NACION
Ambar de Benedictis, la hija de Juana Viale, homenajeó a su abuela con un tierno detalle en su estilismo: llevó una remera estampada con una foto de ella de bebé a upa de Marcela TinayreGerardo Viercovich - LA NACION
Un ex con buena onda: Ignacio Viale del Carril, el papá de Nacho y de Juana Viale, llegó a la fiesta con el regalo en la manoGerardo Viercovich - LA NACION
Teté Coustarot, una de las incondicionales de la familia Legrand Tinayre, posó con su look black & whiteGerardo Viercovich - LA NACION
Mora Furtado se sumó a la tendencia del look blanco y negro con un toque original: un maxicollar y un bolso con diseño geométricoGerardo Viercovich - LA NACION
Teresa Calandra junto a su marido también dijeron presente en el festejo de la hija de MirthaGerardo Viercovich - LA NACION
El relacionista público, conductor, panelista de televisión y además actor Gabriel Oliveri, de punta en blanco, otro invitado de la especial veladaGerardo Viercovich - LA NACION
Baby Etchecopar y su mujer, Silvina Cupeiro, llegaron a la fiesta con un ramo de flores para la agasajadaGerardo Viercovich - LA NACION
