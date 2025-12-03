Wanda Nara reveló que Sebastián Yatra intentó conquistarla y contó el regalo que le hizo

En pleno MasterChef Celebrity (Telefe), la noche tomó un giro inesperado cuando Sebastián Yatra apareció en las cocinas más famosas del país, para dar inicio a una jornada dedicada a los sabores de Colombia. Entre la sorpresa de los participantes y la energía que trajo el artista, fue Wanda Nara quien, fiel a su estilo directo y sin filtros, aprovechó el momento para traer al presente un acercamiento que tuvo con el cantante en el pasado y confirmó una historia que hasta ahora había permanecido en rumores.

Resulta que, tras la visita del cantante, la conductora aprovechó para dejar en claro un tema del que se había especulado en más de una ocasión, pero que nunca había tenido una confirmación directa: admitió que hubo un acercamiento con Sebastián Yatra. Lo contó después de que varios de los participantes comenzaran a bromear sobre la supuesta química que, según ellos, se notaba entre la argentina y el artista colombiano.

Wanda reveló que Yatra la contactó en el pasado y hasta le envió un regalo especial (Captura: Telefe)

“Si vos no estuvieras de novia y te llama Yatra hoy, ¿qué le contestás?“, fue la pregunta de Evangelina Anderson que disparó la revelación de Wanda. ”No, a mí Yatra ya me llamó“, lanzó, mientras Germán Martitegui la definía diciendo que “ella siempre va diez pasos adelante”. Sin dudas, aquella frase dejó a todos sorprendidos y dio pie a que la conductora aportara más detalles.

Wanda Nara blanqueó que Sebastián Yatra intentó conquistarla durante un viaje

A partir de allí, la charla subió un nivel y empezaron a aparecer escenas del pasado que hasta ahora nunca habían sido confirmadas públicamente. “Me llamó ya en el pasado, me mandó un collar y después no nos pudimos ver. Maxi (López) lo sabe. Se lo dijo Yatra”, señaló, y de esta manera hizo mención a su exmarido, que forma parte del reality. “Hubo un ‘beboteo’. Hubo también un collar”, lanzó el exjugador. Por su parte, Damián Betular también se sumó a la charla y opinó: “Hubo más cosas porque el viaje fue largo”. Al escuchar esto, la conductora dio a conocer que todas las especulaciones surgieron durante un “viaje a Brasil” que compartieron.

La conductora confirmó que el acercamiento con el cantante fue en un viaje a Brasil en 2023

Ese acercamiento al que Nara hizo referencia fue en 2023, durante un breve encuentro en Río de Janeiro, para los carnavales de ese año. Wanda había viajado con su hermana Zaira, en un momento en el que su vínculo con Mauro Icardi ya atravesaba tensiones evidentes y varios episodios que alimentaban el rumor de una inminente separación.