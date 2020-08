Sebastián Yatra junto a Calli y Dandee ensayan bajo un estricto protocolo para los premios Juventud 2020 Crédito: Instagram

Hisopados obligatorios, distancia social, cubrebocas en todo momento y nada de público. Estas son algunas de las normas acordadas para poder llevar a cabo los Premios Juventud 2020 en plena pandemia de coronavirus. Los organizadores de la ceremonia, que tendrá lugar el jueves 13 de agosto en Miami, ya se encuentran en el tramo final de los preparativos para una noche a pura música y protocolos.

La cadena de televisión estadounidense Univisión será la encargada de transmitir la premiación, de la cual participarán 20 artistas, entre los que se encuentran Karol G, Sebastián Yatra, Camilo, Pedro Capó, Calli y Dandee, Danna Paola, Anuel y Mau y Ricky, entre otros.

"Tomaremos todas las medidas necesarias para que todo el mundo esté seguro", había dicho hace unos días el presidente de la cadena hispana de televisión, Vince Sadusky, al confirmar que a pesar de la pandemia realizarían un evento presencial, y no uno virtual.

La ceremonia se llevará a cabo en el Hard Rock Hotel & Casino de Florida, a pocos minutos de la ciudad de Miami, y contará con cinco conductores: Yatra, Julissa Calderón, Ana Patricia Gámez, Borja Voces y Francisca Lachapel.

Karol G y Anuel ensayan para los premios juventud 2020 00:30

Video

En los últimos días, a través de sus redes sociales, muchos de los músicos que serán parte de la entrega mostraron el backstage de los premios, incluyendo el momento en que se realizaban el hisopado para poder participar. Durante los ensayos, todos los cantantes y bailarines subieron al escenario utilizando barbijo, y a la hora de saludarse lo hacían manteniendo la distancia, a pesar de la alegría que les generaba verse después de tanto tiempo.

Entre los adelantos que se han conocido de la ceremonia, está el número especial de JBalvin, el artista más reconocido con 12 nominaciones, y el debut juntos en un escenario de Yatra y Danna Paola, quienes interpretarán su éxito "No bailes sola". Además, Ricky Martin y Becky G recibirán el premio Agentes de cambio por usar su influencia para beneficio de una causa noble.

Todos los nominados

El Productor que Siempre Nombran (productores mencionados por los artistas en sus canciones)

Chris Jedi & Gaby Music

Dimelo Flow

Dj Snake

Play-N-Skillz

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Steve Aoki

Subelo

Neo

Tainy

Will.I.Am

La Nueva Generación - Femenina (Nueva artista que nos pone a bailar)

Cazzu

Emilia

Jessie Reyez

Mariah Angeliq

Yennis

La Nueva Generación - Masculina (Nuevo artista que nos pone a bailar)

El Alfa

Jhay Cortez

Lunay

Myke Towers

Rauw Alejandro

Sebastián Yatra y Karol G listos para los Premios Juventud 2020 Crédito: Instagram

La Nueva Generación Regional Mexicano (Nuevo Artista en el género Regional Mexicano)

Alex Fernández

Carin León

Grupo Firme

Natanael Cano

Neto Bernal

La Más Picosa (Canción Regional Mexicana con letras "picosas")

'Amor tumbado' - Natanael Cano

'Cosas de la clica' - Herencia de Patrones

'El amor no fue pa' mí" - Grupo Firme ft. Banda Coloso

'El circo' - El Fantasma

'Yo ya no vuelvo contigo' - Lenin Ramírez ft. Grupo Firme

El Traffic Jam (Canción que disfrutas, aunque estés en el tráfico)

'China' - Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin

'Escondidos' - La Adictiva

'Me quedaré contigo' - Pitbull X Ne-Yo ft. Lenier & El Micha

'No elegí conocerte' - Banda MS de Sergio Lizárraga

'Que tire pa' 'lante' - Daddy Yankee

La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar)

'Mi meta Contigo' - Banda Los Sebastianes

'Pegao' - CNCO ft. Manuel Turizo

'Ritmo (Bad Boys For Life)' - Black Eyed Peas & J Balvin

'Se me olvidó' - Christian Nodal

'Tusa' - Karol G ft. Nicki Minaj

La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)

'China' - Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin

'Indeciso' - Reik, J Balvin & Lalo Ebratt

'Pegao' - CNCO ft. Manuel Turizo

'Qué maldición' - Banda MS de Sergio Lizárraga ft. Snoop Dogg

'Qué pena' - Maluma ft. J Balvin

Danna Paola y Mau y Ricky serán parte de los Premios Juventud 2020 Crédito: Instagram

El Cuarentema (Canciones nacidas durante la cuarentena)

'Cuando amanezca' - Nibal, Justin Quiles, Danny Ocean, Feid

'Color esperanza (2020]' - Artistas múltiples: Diego Torres, Nicky Jam, Reik, Camilo, Farruko, Rubén Blades, Camila, Carlos Vives, Mau y Ricky, Thalía, Leslie Grace, Rauw Alejandro, Prince Royce, Pedro Capó, Kany García, Leonel Garcia, Río Roma, Diego El Cigala, Jorge Villamizar, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Coti Sorokin, Lali, Gente de Zona, Fonseca, Dani Martín, Manuel Turizo, Ángela Torres, Ara Malikian, Dilsinho

'El mundo fuera' - Alejandro Sanz

'El tiempo pasa (Cuarentena)' - Farruko, Sharo Towers, Andy Cay & Alex AC

'En casita' - Bad Bunny ft. Gabriela

'Es hora de unirnos' - Banda MS de Sergio Lizárraga

'Esta cuarentena' - Abraham Mateo

'I believe that we will win' - Pitbull

'Resistencia' - Kendo Kaponi

'Tomar distancia' - Piso 21

Colaboración OMG (Colaboraciones inesperadas)

Banda MS De Sergio Lizárraga & Snoop Dog - 'Qué maldición'

Natanael Cano & Bad Bunny - 'Soy el diablo (remix)'

Reykon & Willie Colón - 'Perriando (La murga remix)'

Shakira & Anuel AA - 'Me gusta'

T3r Elemento & Farruko - 'Del barrio a la ciudad'

Está En Todas. (El artista con los que todos quieren cantar)

Anuel AA

Daddy Yankee

J Balvin

Manuel Turizo

Natti Natasha

Quiero Más (Artista que más sigo en las redes y siempre quiero más)

Bad Bunny

Frida Sofía

Jennifer Lopez

Karol G

Sebastián Yatra

Juntos Encienden Mis Redes (Parejas o amigos que más comparten sus redes)

Camila Cabello y Shawn Mendes

Karol G y Anuel AA

Nicky Jam y Cydney Moreau

Rosalía y Kylie Jenner

Sebastián Yatra y Mau y Ricky

Me Llama La Atención (Artistas que nos hacen parar las redes por sus ocurrencias y sus posts)

Bad Bunny

Cardi B

Guaynaa

Sebastián Yatra

Thalía

#Mascota Goals (Artistas que ponen posts junto a sus mascotas)

El Dasa con Benito

Frida Sofía con Phillippe

J Balvin con Paz y Felicidad

Karol G y Anuel AA con Goku

Maluma con Bonnie y Clyde

#Live En Casa (Mejor concierto en casa)

Alejandro Sanz & Juanes - '#LaGiraSeQuedaEnCasa'

Carlos Vives - '#NoTeVayasDeTuCasa El show de Carlos Vives'

Christian Nodal - 'Juntos por la música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa'

Gerardo Ortiz - 'Juntos por la música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa'

Sech - '#YouTubeAndChill concert'

Rompiendo Internet (Artistas que publican fotos que encienden las redes)

Chiquis Rivera

Karol G

Lunay

Maluma

Natti Natasha

Triple Amenaza (Influencer que lo hace todo y domina las plataformas digitales, la televisión, el cine o la música)

Danileigh

Juanpa Zurita

Isabela Merced

Luisa Fernanda W

Mario Bautista

Dos Son Mejores Que Uno (Amigos, hermanos o novios que crean contenido juntos)

Analisse & Kat Rodríguez

Calle y Poché

Juanpa Zurita & Mario Ruiz

Karen González & Sebastián Robles

Martínez Twins

Mejor LOL (Creadores de contenido que nos hace reír)

Alex Guzman (Blesiv)

Gadiel del Orbe

Lejuan James

Louie Castro

Salice Rose

Influencer Con Causa (En honor al influencer que usa su plataforma para una buena causa)

Canelo Álvarez

Edwin Castro

Indya Moore

Jessica y JP Domínguez

Julissa Calderón

De Etiqueta (Visten "High Fashion" para desfilar en las alfombras rojas)

Bad Bunny

Jennifer Lopez

Maluma

Sofía Carson

Thalía

El Más Trendy (Marcando las tendencias)

Bad Bunny

Billie Eilish

Cazzu

J Balvin

Sofía Reyes

Sneakerhead (Amantes de los "sneakers")

Bad Bunny

De la Ghetto

Karol G

J Balvin

Rosalía

De Pelos (Establecen tendencias a través de sus estilos de cabello)

Amara La Negra

Camilo

J Balvin

Jennifer Lopez

Pabllo Vittar

Uña Por Uña (Tienen las uñas más "couture" que todos)

Bad Bunny

Billie Eilish

Cardi B

Karol G

Rosalía

La Coreo Más Hot (Videos con coreografías auténticas)

'Aguardiente' - Greeicy

'Amarillo' - J Balvin

'Bogaloo supreme' - Victor Manuelle y Wisin

'Que tire pa' 'lante' - Daddy Yankee

'Whine up' - Nicky Jam y Anuel AA

Video Con El Mensaje Más Poderoso (Video con el mejor mensaje social)

'Aleluya' - Reik y Manuel Turizo

'Me estás matando' - Natti Natasha

'No ha parado de llover' - Maná y Sebastián Yatra

'Rojo' - J Balvin

'Tiburones' - Ricky Martin