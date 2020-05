Enojada, la actriz tildó a las panelistas de Los Ángeles de la Mañana de machistas y patriarcales Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 11:53

"De entrada ya tenemos problemas. Se enojó la China Suárez . Calculamos que con este programa", arrancó este miércoles Ángel de Brito su ciclo de eltrece. Tras leer el tuit que la actriz publicó en sus redes acusando a ciertas panelistas de televisión de " machistas ", las "angelitas" recogieron el guante y le contestaron en vivo.

"Qué peligrosas las mujeres patriarcales y machistas. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación. Las cosas que uno debe escuchar en el 2020, chicas", escribió la mamá de Rufina y Magnolia en la red social del pajarito, tras escuchar a las panelistas en el día de ayer opinar sobre la forma en que decidió confirmar su embarazo .

"¿Cuál sería la parte machista? Yo no entendí el tuit. No me siento aludida para nada", lanzó Yanina Latorre casi sin entender a qué se refería la pareja de Benjamín Vicuña. Tras hacer un repaso por las mujeres que ocupan lugares en los programas de televisión, las "angelitas" llegaron a la conclusión de que la actriz hablaba de ellas.

"En el día de ayer, contamos de cuantos meses estaba embarazada, que la fecha de parto sería para fines de agosto y que iría a cesárea por ser su tercer hijo. Yo dije que no es casual que haya elegido confirmar su embarazo el lunes después de un fin de semana donde se habló fuerte de separación con Vicuña . Confirmar el embarazo es una manera de tapar la noticia anterior. Y no sé si la vuelta de ellos no tiene que ver con esta noticia", recordó Mariana Brey, intentando buscar el motivo que enojó a Suárez.

Con la ayuda de sus compañeras, la panelista rápidamente llegó a la conclusión de que este último comentario podría haber sido el que desató la furia de la actriz, aunque se defendió públicamente: "No sabemos a quién se refiere, yo no siento que ninguno de mis dichos hayan sido machistas. Ser machista es avalar que el tipo te pega, que está económicamente por arriba de la mujer, que te pueda gritar. No es una boludez señalar a alguien como machista", señaló molesta.

Su discurso fue rápidamente interrumpido por Latorre quien defendió a su colega: "Eso es lo que pasa. Ahora todas las 'actrices de avanzada' o que se hacen las inclusivas por cualquier cosa que decís que no les gusta, sos machista. Chicas, aprendan a bancar la opinión del otro. Aparte ella también nos critica a nosotras", disparó sin vueltas.

"Aparte acá nadie la criticó como mujer. Hablamos de una historia de amor, no me puedo hacer cargo de esto porque no siento que nada de lo que haya dicho tiene que ver con una mirada patriarcal. Pudo haberle molestado que diga que volvieron por el bebé, pero no es un pensamiento machista. Cuando hay una historia de amor, si estás en una crisis, la lógica implica que frente a un embarazo vos volvés, es mi opinión. El machismo está en la cabeza de ustedes, no en la mía", volvió a repetir Brey.

La foto de Benjamín Vicuña junto a su hija Magnolia Crédito: Instagram

Mientras el conductor del programa mostró un nuevo posteo que la China hizo ayer por la noche en Instagram, donde se lo puede ver a Vicuña en la cama junto a su pequeña hija Magnolia, ironizó: "Quizá tenemos que hacer algún curso de feminismo con Jorge Rial o Érica Rivas".