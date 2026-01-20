Luciano Castro: una esposa, varias novias, algunas amantes y “el amor de su vida”

A sus 50 años, Luciano Castro tuvo varias parejas, dos convivencias, un matrimonio, tres hijos, romances secretos y hasta amantes. Hoy, tras un año y medio de relación, confirmó que está separado de su última novia, Griselda Siciliani, con quien ya había tenido un fugaz romance hace 17 años, cuando ella daba sus primeros pasos en Patito feo, la novela juvenil de Canal 13, y él ya era protagonista en Lalola, una novela que se vio en América en 2007.

Entonces, nada se supo de esa relación que mantuvieron en cuidadoso secreto, y que recién muchos años más tarde Susana Giménez reveló, con una pregunta indiscreta a Siciliani. “Usted tuvo un novio famoso, leí alguna vez. L.C., se llamaba”, le dijo la diva en un sketch con Antonio Gasalla, en el que Griselda participó. “Fue un romance. Tampoco éramos novios”, salió del paso la actriz. Después contó que se trataba de Luciano Castro y detalló que había sido “antes de Adrián (Suar). Éramos muy jóvenes. No quiero hablar, porque a él no le gusta. Es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita”, minimizó.

Griselda Siciliani y Luciano Castro, en tiempos felices (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

Lo cierto es que Griselda y Luciano siempre tuvieron buena onda y hasta se sospecha que fueron amantes durante mucho tiempo. En abril de 2024 se reencontraron en el cumpleaños de una amiga en común, Carla Peterson, y el fuego volvió a encenderse. Primero intentaron esquivar los rumores, y el actor declaró: “No me enoja que me inventen un romance con Griselda. Lo tomo como lo que es, una pavada más. Sobre todo si es Griselda, porque si me inventan con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, lo mío con ella data ya de años. Hace poco nos cruzamos en un lugar; hablamos y nos reíamos de la facilidad con la que se instala un rumor”.

Los programas de chimentos insistieron con el tema y la buscaron a ella: “Todo OK con Luciano, estamos saliendo y está todo bien”, aseguró. Después, ya más relajado, el actor contó en Noche al Dente, el programa de América: “Ya sé que Griselda habló. Con ella es todo muy... No sé cómo explicar mi relación con Gri (risas). No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson y después nos pintó ir a cenar. Pero no puedo decorar eso, porque son años de una amistad, de conocernos mucho... Estuvimos un tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero tenemos amigos en común. Y los amigos en común llevan y traen (risas). Hay amigos que, sin querer, te cuentan. Cuando nos vimos, ahora, no tuvimos la misma charla que a los veintipico. Ese reencuentro se transformó en algo muy lindo. A mí me gusta mucho la Tana. Siempre me gustó. Me parece increíble lo que nos pasa. La vida te pega cada viaje, que no la podés creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te esperás. Yo no planeé encontrarme con Griselda y ella tampoco conmigo, y eso lo hace muy atractivo. Muchas veces es mejor contarlo, a que piensen que es algo prohibido, porque no lo es. Los dos estamos solos y vivir como prohibido algo que puede ser una linda historia es una mier... Me escondí varias veces y es re triste, por eso no quería darle ese lugar a esta relación. Siento que ninguno se lo merece. No es una chica más”, se sinceró.

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron, tras una relación de un poco más de un año

Durante un año y medio, la relación entre ambos parecía estar en constante crecimiento y pleno idilio. Sin embargo, este verano se viralizaron audios entre el actor y la danesa Sarah Borrell, que demostraban una intención de infidelidad. Tras la mediatización y los días de reflexión, el romance habría ahora llegado a su fin.

“Me dijo que perdió al amor de su vida, que se mandó una gran cag***. Esas fueron las frases”, confirmó la periodista Pía Shaw. Además, señaló que el actor no quiere hablar públicamente, ni decir nada al respecto. “Hablé bastante y estaba superarrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”.

Por último, la periodista soltó: “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”.

Sabrina Rojas, su única esposa

Luciano Castro se casó solamente una vez y fue con Sabrina Rojas, con quien estuvo durante 12 años y tuvo dos hijos, Esperanza, que hoy tiene 12 años y Fausto, de 10. Se casaron en diciembre de 2016 y, con libreta en mano, ella comentó: “Me casé con el amor de mi vida”. Se separaron en 2021, y al principio todo era pacífico hasta que sacaron los trapitos al sol.

Sabrina Rojas y Luciano Castro fueron pareja por más de 12 años y tuvieron dos hijos

Coincidieron en el elenco de Valientes, la versión teatral de la novela que protagonizaron Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Mariano Martínez, y se pasaron el verano entero coqueteando en Mar del Plata, en camarines y en la playa, donde el elenco compartía una carpa en un balneario cerca del faro. Al principio fueron amantes, porque ella estaba en pareja, hasta que decidieron blanquear.

Tiempo después, los dos hablaron de ese momento: “No tenía una buena imagen de él, porque pensaba que le gustaba mucho andar de fiesta. Él también creía que yo era una femme fatale, pero cuando nos conocimos, nos descubrimos, nos enamoramos y todo fue rápido y consistente”, dijo Sabrina. Por su parte, Luciano reconocía: “Sabrina es todo para mí. Tengo una gran admiración. Dejó todo por mí, tenía una carrera ascendente, podría haber seguido con lo suyo y aceptó mi propuesta de formar una familia. Es una mujer con mayúsculas”. Parecían una pareja perfecta y en una oportunidad ella posteó fotos acompañadas por la frase: “La temporada de teatro que nunca olvidaré”.

Flor Vigna y Luciano Castro

En 2018 tuvieron una fuerte crisis y él se fue de la casa, pero poco tiempo después hubo reconciliación, porque priorizaron la familia y se dieron otra oportunidad. Sin embargo, no funcionó. “Somos una pareja totalmente común, no somos Marcelo Tinelli ni tenemos estrategias de prensa, hacemos lo que podemos. Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo, pero no pasó nada. Hubo hastío”, había dicho Sabrina en ese momento. Todo se mantuvo tranquilo, hasta que en 2019 viralizaron unas fotos íntimas que el actor le había enviado a otra mujer durante la breve separación. Fue un escándalo. “Estuvimos separados casi tres meses y cada uno hizo lo que quiso. Evidentemente, yo me moví con gente más confiable, pero también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso. Es un bajón esto, pero salimos adelante”, minimizó ella. Él se enojó más, pero el asunto pasó y ellos siguieron juntos.

Rompieron definitivamente en 2021. “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien de parte de los dos. Nos van a ver mil veces juntos porque nos separamos como pareja, no como familia”, contó ella en LAM.

La novia que lo desestructuró y algunos romances secretos

Al poco tiempo de su separación, Luciano Castro se mostró con Flor Vigna, en la que fue su etapa más mediática. No le importó mostrarse con ella en cualquier lado, hasta en sus videos. Se conocieron en un gimnasio, entrenando, y a pesar de la diferencia de edad (20 años), apostaron al vínculo. Hicieron teatro juntos, compartieron giras y también convivieron un tiempo, hasta que se separaron.

El actor tuvo varios romances secretos. Julieta Díaz fue uno de ellos, mientras protagonizaban Valientes, en 2009. Nunca se mostraron juntos, ni confirmaron ni desmintieron nada.

Castro también tuvo un amorío con Pata Villanueva, cuando apenas tenía 18 años y abandonaba el sueño de ser futbolista como su padre, que fue arquero en Chacarita Juniors. Jamás se supo nada hasta que ella, hace algunos años, lo contó en televisión: “Fue hace mucho tiempo atrás, él era jugador de fútbol y alguien me lo trajo a mi oficina porque quería ser modelo. Pero yo necesitaba una secretaria y le dije que, si quería, lo tomaba. Luciano estaba bárbaro, era re joven. Como secretario era un desastre, pero era tan lindo que no lo echaba”, contó Pata.

La Negra Vernaci estuvo en pareja con Castro durante cuatro años

La relación del actor con Elizabeth Vernaci fue muy mediática, porque entonces llamó mucho la atención la diferencia de edad: ella le lleva 14 años. Fue en 2005 y estuvieron cuatro años juntos, con algunas idas y vueltas. “¡¿Cómo no lo voy a querer, si me hizo muy feliz?!”, dice ella cada vez que le preguntan por él.

Florencia fue el primer amor de Luciano, cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Se conocieron en ¿2000, en una fiesta, y en 2002 nació Mateo, el primogénito del actor, que tiene hoy 23 años.