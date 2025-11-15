Así fue el saludo entre Mauro Icardi y Moria Casán tras su escandaloso cruce en redes

María Eugenia “la China” Suárez comenzó esta semana una rueda de prensa para promocionar la serie de Disney que la tiene como protagonista, La hija del fuego: la venganza de la bastarda. Es así que después de brindar una caliente entrevista a Mario Pergolini, la actriz pasó por el programa de Moria Casán. La nota con La One se podrá ver el lunes 17 de noviembre y ya trascendieron las primeras imágenes del esperado encuentro de la diva con Mauro Icardi.

En la grabación viralizada en las redes sociales de La mañana con Moria (eltrece) pudo verse el cordial abrazo que le dio la diva al jugador del Galatasaray. Él le respondió con una sonrisa y una palmadita en el hombro. Muchos usuarios en redes sociales al ver el clip aseguraron que el deportista se mostró incómodo y que continúa sin “bancarse” a la conductora. “¿A nadie le llamó la atención como él le saca la cara cuando ella lo acarició? No la banca”; “Después que la llamo falop**a, presa en Paraguay, y no sé cuántas cosas más, ahora la saluda como si nada” y “Cómo olvidar cuando le dijo agujero asiático con canabbis”, fueron algunos de los mensajes en X que recordaron el picante cruce que tuvieron hace algunos años.

La reacción en redes sociales al encuentro de Moria Casán y Mauro Icardi (Foto: Captura de pantalla de X)

El cruce entre Moria Casán y Mauro Icardi en redes sociales

Fue en el 2023, cuando Mauro Icardi aún intentaba conquistar a Wanda Nara tras el episodio affaire en París con la China Suárez, que Moria Casán lo tildó de “sometido y cholulo, camulflado de superado”. Siempre atento a los rumores de su persona en Argentina, el deportista decidió responderle vía redes sociales.

"La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelo**s dado el simple hecho que no me conocés. Dicho esto, te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado, porque hice y deshice en mi vida lo que quise cag**ome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar Wanda Nara, que me conoce, me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico. Sobre todo, con la gente que no conozco", lanzó Icardi, muy molesto con la crítica.

El mensaje de Mauro Icardi a Moria Casán (Foto: Redes Sociales)

En ese sentido, agregó: “También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento, comprensible, amable y generoso, por citar algunos, con la gente que amo y me rodea. Te mando un beso ahora que me conocés un poquito más y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Postdata: No hablemos de Cannabis, que todos sabemos que sos más de la ‘Blanquita’. Y menos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”, remató.

Como era de esperarse, Moria Casán supo responderle y dejar a todos sin palabras con sus comentarios. “Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca, nunca se equivoca. Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. ¿Por otra parte, no me arrobaste y mandás tuit para lo que considerás una pavada? Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara. Me da que sos sometido y cholulo, camuflado de superado, puro cotilloneo y esto me da la prueba”, exclamó.

La respuesta de Moria Casán a los insultos de Mauro Icardi (Foto: Redes Sociales)

Al cerrar su posteo, lo hizo con una serie de rimas que hicieron reír a los usuarios: “El cuerno se lo metió y este cuento se acabó”, “Game over y el agujero asiático con cannabis lo mareo” y “El decorado botinero se calla”. Pero, aun con ganas de seguir alimentando la pelea, Moria le dedicó un segundo posteo en X, que en las últimas horas muchas personas reflotaron.

“Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas, lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista y me estoy enterando -porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la selección argentina- que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento. Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismos obscenamente debido a tu affaire con el agujero asiático con cannabis que te mareó“, señaló, para dar a entender que muchas personas del entorno del jugador la habrían llamado tras su primera publicación en Instagram.

El recordado tuit de Moria Casán a Mauro Icardi (Foto: Redes Sociales)

“Posdata 1: No soy blanquita, soy negrita del conurbano y el agujero paraguayo al que te referís fué un receptáculo para arrojar bijouterie berreta. Posdata 2: Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrenate para la olimpíada de imbéciles. Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés, ni un poquito más“, cerró.