La China Suárez, entre festejos de cumpleaños, "vivos involuntarios" y la dulce espera Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 12:25

La China Suárez está atravesando la cuarentena en casa, rodeada de sus seres queridos. El "staff" fijo está compuesto por Magnolia y Benjamín Vicuña, hija y pareja respectivamente; sin embargo, los hijos de cada uno también se suman al clan, ya que van y vienen de las casas de Pampita Ardohain (con quien Vicuña tuvo a Bautista, Beltrán y Benicio), y de la de Nicolás Cabré (con quien la actriz tuvo a Rufina). A todo esa prole se suman sus seis perros y un bebé en camino. Así que, al parecer, no hay tiempo para aburrirse.

Este fin de semana, por ejemplo, hubo una fecha importante para la China: su hija mayor cumplió años y, además de dedicarle sentidos mensajes de cariño en las redes sociales, le organizó un cumple dentro de casa con su familia ensamblada. A la espera de su primer hijo varón, la actriz lució un vestido negro que delineaba a la perfección su avanzado embarazo.

La China junto a su hija mayor, Magnolia

Más tarde compartió una imagen donde se la ve de gala, a pesar del aislamiento preventivo, social y obligatorio en el que vive el país desde hace 4 meses. La imposibilidad de salir a la calle hace que la gente no se preocupe tanto por el look que luce puertas adentro, pero este no sería el caso de la China.

Los vivos de Bautista

Entre rumores de crisis con su pareja, que se viralizaron luego de un vivo que hizo Bautista, el hijo mayor del actor chileno, llegan tiempos más calmos. Al parecer, a Bauti le encantan las redes sociales y se divierte haciendo lives desde las redes sociales. Los mismos a veces muestran la intimidad de sus dos casas, algo que no termina de gustarle a sus padres. Mientras que Pampita lo tiene más "cortito", según dicen, Vicuña está aprendiendo a lidiar con este hobby de su hijo. En el cumpleaños de Beltrán hizo un vivo largo donde se escuchan las voces tanto de la China como de Benjamín llamándolos a comer. Sin embargo, esto no fue un problema, sí lo fue otro donde se escucha una discusión de pareja, mientras Bauti ayudaba a hacer el fuego a su padre.

Las interpretaciones quedan en los que interpretan, porque tanto Benjamín como la China se muestran felices en las redes sociales con la llegada de su segundo hijo en común. Sin ir más lejos, hace algunas horas el chileno compartió una imagen abrazado a su mujer, con la avanzada panza al aire libre y con la siguiente frase: "Ya casi estamos. Con todo el amor del mundo".

La China es la última de su grupo de amigas en dar a luz este 2020: tanto Mery Del Cerro como Paula Chaves tuvieron a Gala y Filipa, respectivamente, y ambos nacimientos se produjeron en cuarentena.