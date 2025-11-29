La China Suárez celebró su primer aniversario con Mauro Icardi y el regalo que recibió generó rumores de compromiso

María Eugenia ‘la China’ Suárez celebró su primer año en pareja con Mauro Icardi y, por medio de una publicación compartida en redes sociales, decidió mostrar todo lo que le regaló el jugador de Galatasaray para la ocasión, pero una de las imágenes desató los rumores de una pronta boda.

Si bien las malas lenguas indican que la China Suárez y Mauro Icardi comenzaron su relación amorosa mientras el futbolista todavía estaba con Wanda Nara, el anuncio oficial del romance llegó el 9 de enero de 2025. Sin embargo, el vínculo tiene como fecha de inicio el 29 de noviembre de 2024, años después del escandaloso Wanda Gate que ambos protagonizaron desde París. “¡Feliz primer año mi amor!”, fue la frase con la que eligieron acompañar los tortolitos una serie de fotografías del festejo de su primer año de amor.

La China Suárez celebró su primer año con Mauro Icardi Instagram (@sangrejaponesa)

En el carrete de imágenes, se pudo observar que la China Suárez recibió de regalo un arreglo de rosas rojas gigante y una tarjeta blanca con el mensaje: "Feliz aniversario mi amor“. Un detalle que no pasó desapercibido fue la decoración navideña de la casa donde la pareja convive en Turquía, la cual ya está totalmente ambientada para la ocasión. Muchos fanáticos se centraron en el detalle de los osos de peluche, dado que se pueden observar dos grandes, en alusión a Mauro y María Eugenia, y cinco pequeños, que tendría que ver con los cinco hijos que tiene: Rufina, Magnolia y Amancio de la actriz, y Francesca e Isabella del futbolista.

La China Suárez e Icardi cumplieron su primer año juntos y lo celebraron de forma romántica Instagram (@sangrejaponesa)

Sin embargo, lo más llamativo estuvo en las últimas fotografías, donde la artista hizo énfasis en la pequeña caja que su enamorado colocó arriba de las rosas rojas, la cual la dejó boquiabierta. Tal y como se pudo ver en una de las imágenes, contenía un anillo, el cual rápidamente se lo colocó en el dedo donde va el de compromiso.

El anillo que recibió la China Suárez y reactivó los rumores de casamiento Instagram (@sangrejaponesa)

De esta manera, se despertaron rumores vinculados a un posible casamiento en camino. Lo cierto es que ambos vienen con guiños con respecto al tema desde hace bastante tiempo. Sin embargo, Mauro Icardi todavía no firmó su divorcio con Wanda Nara, algo que aparentemente sucederá el próximo marzo.