Lejos de que se termine el tema se siguen sumando más capítulos al "Palta Gate". La China Suárez volvió a hablar sobre el escándalo de la foto con Puli Demaría y aseguró que toda esta situación es muy injusta para ella.

"Está todo perfecto. No tengo más nada que decir, está todo bien. Ya dije todo, ya está", remarcó la actriz ayer al ser abordada por los periodistas en un evento. Y si bien afirmó que habló con la DJ por privado, no quiso contar lo que sucedió en ese charla: "No voy a contar lo que hablé porque es privado pero, a veces uno tiene que medir las consecuencias o hablarlo antes porque si no es injusto también para mí", consideró.

Enseguida, y con tono irónico, se refirió a los dichos de Puli, quién aseguró que la próxima vez iba a poner seguridad en la cabina para que nadie suba: "Sí, y abajo también", disparó la rubia en relación a todas las otras fotos que aparecieron de la fiesta, donde se las ve muy compinches abrazadas.

"Se dice que lo hiciste adrede...", disparó uno de los cronistas, a lo cual la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza respondió: "Se dicen muchas cosas siempre. Ya estoy acostumbrada. Me da igual, siempre hacen lo mismo".

Cansada de las acusaciones y versiones que insinúan que la mujer de Benjamín Vicuña publicó la foto para molestar a Pampita , la China volvió a aclarar que actualmente tiene una buena relación con la modelo: "Yo no tengo ningún problema, ya está todo tranquilo. Carolina es la mamá de los hijos de Benja y está todo bien; ya lo dijimos muchas veces".

Por último, volvió a desmentir los rumores que circulan sobre una posible crisis con Vicuña y aseguró que el casamiento sigue en sus planes, pero quizá sea para el próximo año. Los cronistas aprovecharon su comentario para hacer un chiste y le preguntaron si contrataría a la amiga de Ardohain para musicalizar la fiesta. La rubia prefirió no contestar y se retiró entre risas.