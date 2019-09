La China Suárez versus Pampita Ardohain, round ciento veinte mil

Pampita, Vicuña y la China, en una pelea mediática que parece nunca terminar y siempre estar lista para sumar un nuevo capítulo Fuente: Archivo

La pelea entre la China Suárez y Pampita Ardohain que comenzó en diciembre de 2015 parece no tener fin. Basta con que una de ellas haga algún comentario en sus redes sociales para que sea leído como un mensaje encriptado a su enemiga. No importa si habla del clima, del precio del dólar o de los colores del arcoiris. Siempre, siempre, siempre, se interpretará como una declaración de guerra. Y el campo de batalla, por supuesto, será la tele. En todos los canales, sin descanso, se debatirá quién tiene razón. Si Pampita porque no "suelta" o si la China porque "provoca".

Lo que pasó estos días y sirvió de material bélico para un insólito enfrentamiento entre una amiga de Pampita, la DJ Puli de María y la propia China Suárez. Las dos se encontraron en una fiesta, se sacaron fotos juntas y cuando la China publicó una de esas imágenes en su cuenta de Instagram, le llovieron insultos de los fans de Pampita a la buena de Puli. ¿Cómo podía traicionar así a su amiga? Asustada, Puli le pidió a la China que saque la foto y escribió un descargo en su propio Instagram diciendo que nada que ver, que no es amiga de la enemiga de su amiga y que cómo van a decir eso y bla, bla, bla. La China también contó su versión y la que quedó involucrada, claro, fue Pampita, que estaba en Miami viendo a los Rolling Stones.

¿Pampita le pidió a Puli que le pida a la China que saque la foto? ¿La China puso la foto a propósito para enojar a Pampita? ¿Puli es una traidora, que se ve a escondidas con la China y no le blanquea esta situación a Pampita? Preguntas sin respuesta porque, fuera de este escándalo virtual, todas le bajaron el tono a la pelea cuando dieron notas para la tele. Que ya está, que no pasa nada, que ya dije todo lo que tenía para decir, que no sabía que se iba a armar todo este revuelo. Qué plomo. ¿Hasta cuándo se van a enfrentar Pampita y la China?

Pasaron cuatro años desde ese día en el motorhome cuando Pampita se atacó con la China porque estaba con su marido, Benjamín Vicuña. Pasaron cuatro años y mil enfrentamientos y el que siempre sale ileso es él. Porque fue Benjamín y no Puli por quien se sintió traicionada Pampita. Fue Benjamín y no la China quien rompió un matrimonio. Quizá por eso esta guerra sin fin no vaya a termina nunca porque las contrincantes pelean un match sin formato, donde cualquiera es el enemigo, menos el verdadero.