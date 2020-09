María Eugenia se acercó a quien fuera una de sus grandes amigas Fuente: Archivo

Gimena Accardi y María Eugenia "la China" Suárez eran amigas inseparables. Sin embargo, cuando en diciembre de 2016 falleció Santiago, el hermano de Nicolás Vázquez, tanto el actor como su esposa manifestaron públicamente que la reacción de la China no había sido la que ellos esperaban por el vínculo que los unía.

¿Fin del distancimiento? Hace unas horas, la panelista del programa de ElNueve Bendita, Vicky Braier, quien suele estar atenta al comportamiento de los famosos en las redes sociales, notó que Suárez volvió a seguir en Instagram a quien era su amiga. ¿La respuesta de Accardi?: el camino opuesto.

Recordemos que la actriz se encuentra atravesando un duro momento: su padre, Hugo, está internado en grave estado por coronavirus. "Mi papá sigue muy grave", le contó la actriz a LA NACION el domingo pasado. "Esta entubado y dormido. Hay que seguir rezando", añadió Gimena. Como consecuencia, se interpretó el gesto de Suárez como un acercamiento, en esta difícil etapa, a quien fuera su gran amiga tiempo atrás.

El descargo de Accardi sobre la China

En 2017, Accardi aludió a los rumores de pelea con Suárez y fue muy clara. "Dejé pasar uno, dos, tres mensajes que no contestaba. La última vez que la vi fue en diciembre, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos, para venir a casa. Entiendo que está trabajando y viajando, pero también entiendo que nosotros demandábamos ese amor porque no era una amiga del medio, era una hermana incondicional. Yo sé lo que fui como amiga, y Nico también, y cómo la hemos recibido en casa y defendido a capa y espada, y amado como una hermana", expresaba la actriz en pleno duelo por la muerte de su cuñado, a quien quería como un hermano.

"Un día le dije que esta amistad a mí no me gustaba, que no me servía. ¡Tenés que estar en las malas! No es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que pasó. Entonces, no haber estado fue un dolor, una decepción enorme que vengo procesando en junio, que puse final a la relación. Se enojó. Tampoco era la reacción que esperaba porque no pidió perdón. Encima se enojó", le revelaba la esposa de Vázquez a los medios.

Al año siguiente, en diálogo con Marcelo Polino en el ciclo radial Polino auténtico, la China fue consultada sobre lo sucedido. "No me voy a referir a eso públicamente porque creo que hay cosas que se hablan en privado, que son parte de la vida de uno. Eso lo hablo con mi familia, con mis amigos y con Benjamín [Vicuña]. Soy una convencida de eso, de que hay cosas que deben arreglarse y quedar en el ámbito privado", manifestaba.