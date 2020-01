La Cienciología pide a la Justicia no intervenir en el caso de Danny Masterson

El actor Danny Masterson, miembro de la iglesia de la cienciología, fue denunciado por cuatro mujeres en el año 2017 Crédito: Archivo

9 de enero de 2020 • 12:19

La Cienciología presentó una moción para investigar y juzgar de manera interna al actor y miembro de esa organización religiosa Danny Masterson, conocido por su rol en That '70s Show, luego de las denuncias de varias mujeres por acoso y violación. Además, según los documentos presentados por los abogados de esta religión en los tribunales de Los Ángeles que atienden la causa, las denunciantes habían firmado unos papeles por los cuales renunciaban "para siempre" a su derecho a demandarlos.

"Las demandantes pueden afirmar que sus denuncias las hicieron después de cortar todos los lazos con la iglesia, no obstante esa afirmación no es relevante ni cierta ya que en su denuncia hablan de cosas que ocurrieron una década antes de dejar de ser parte de la iglesia", expresó la organización que le pide al tribunal que lleva el caso "no interferir con reglas civiles una mediación que debería ser eclesiástica ". Y junto con esta declaración, los abogados presentaron como prueba los documentos firmados por las denunciantes al ingresar a la Cienciología.

Asimismo, según las leyes de arbitraje vigentes en los Estados Unidos, los letrados señalaron: "La Iglesia puede establecer sus propias reglas que rigen su relación con sus miembros exentos de la ley civil". Y remarcaron: "El arbitraje eclesiástico es una condición para participar en los servicios de la Cienciología. Este Tribunal no puede interferir con esta condición al imponer reglas civiles para el arbitraje. Los acuerdos de arbitraje de la Iglesia, tal como están escritos y acordados, deben hacerse cumplir".

En tanto, según señala The Hollywood Reporter, "a lo largo de los años y en su mayor parte, la Corte Suprema [de los Estados Unidos] ha hecho cumplir los acuerdos de arbitraje".

Recordemos que luego de que aparecieron las denuncias en 2017, Netflix decidió desvincular a Masterson de El rancho, serie en la que estaba trabajando junto a su compañero de That '70s Show, Ashton Kutcher. Desde el inicio el actor negó todo y amenazó con denunciar a su exnovia y al resto de las demandantes por "el daño" que le causaron a él y a su familia. "No voy a pelear en los medios como ella quiere, voy a ganarle en la Corte para que todo el mundo sepa lo que esta mujer me hizo", había afirmado el actor en un comunicado.

En 2016, el accionar de la Cienciología ya se había puesto en boca de todos luego de que la actriz Leah Remini, quien fue parte de este credo durante muchos años, estrenó la serie, Scientology and the Aftermath, que se sumó al libro y documental Going Clear: Scientology and the Prision of Belief. A través de estos trabajos, la actriz quiso exponer lo que ocurre dentro de esta iglesia y la persecución sufrida tras abandonarla, modus operandi que coincide con las denuncias presentadas por las cuatro mujeres ante la Justicia: en agosto pasado, las cuatro mujeres que acusaron a Masterson contaron que, tras hacer públicas sus presentaciones contra el actor, sufrieron una serie de intentos de intimidación por parte de agentes de la iglesiapara que retiraran los cargos.

Este caso pone en juego el futuro de los juicios contra la Cienciología, que ocupa un rol central en Hollywood y los Estados Unidos, con miembros como John Travolta y Tom Cruise, ya que genera gran expectativa saber qué decisión tomará la Justicia . Entre las denuncias a la organización y a su líder, David Miscavige, se encuentra el tráfico de personas, abuso infantil y trabajo esclavo.