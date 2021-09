La comparación homofóbica que hizo Dady Brieva para explicar la derrota del peronismo

Las PASO marcaron un duro golpe al oficialismo, algo que despertó duras críticas internas entre los seguidores del Gobierno. Uno de los que salió a hablar fue el humorista Dady Brieva, quien en la radio El Destape lanzó una comparación homofóbica para explicar esa derrota.

Brieva sostuvo que la sociedad se “enojó” con el peronismo porque, según él, ese partido era el que “daba de comer” a la gente; por eso, consideró que los votantes pensaron: “Me enojé, vos sos el que me daba de comer y no me das de comer”.

“Ahora, que la conclusión sea: “Me hago puto porque me llevo mal con mi mujer”, es algo que no entiendo”, disparó entonces, en un paralelismo entre el hecho de que la sociedad haya decidido volver al macrismo con el tema de la homosexualidad, puesta en un lugar despectivo. Tras decirlo, insistió sobre lo mismo: “Me hago..., digo, cambio de opción sexual”.

El resto de personas en el piso le dijeron que se había entendido su metáfora, a lo que Brieva cerró: “Sí, siempre se entiende, porque soy claro. Soy incorrecto, pero soy claro”.

