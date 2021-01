La conductora Agostina Scioli fue mamá: nació Benicio

La conductora del noticiero Argentina en vivo compartió el nacimiento de su hijo Benicio en las redes sociales Crédito: Instagram

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 18:06

Agostina Scioli fue mamá. Así lo compartió la conductora este jueves a través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde se ve una imagen en blanco y negro del pequeño Benicio Vito.

"Nació prácticamente en fecha, por cesárea, y estamos muy bien los tres, contentos, en medio de una situación bastante atípica como lo es la pandemia, con protocolos, sin la familia", le contó Scioli a LA NACION. "El embarazo también fue súper lindo, sin complicaciones, pero fue difícil estar alejados de la familia y al principio tenía mucho miedo, se sabía muy poco sobre las consecuencias en las embarazadas, pero después de a poco fui tranquilizándome, aunque hice cuarentena estricta", le compartió a este medio.

El posteo. "De madrugada, solos por la pandemia, fuimos a recibirte con papá. Atravesados por todos los miedos de padres primerizos pero con la felicidad de saber que había llegado el momento de conocerte", escribió la sobrina de Daniel Scioli en sus redes, desde la Clínica y Maternidad Suizo Argentina.

Scioli había dado a conocer la noticia de su embarazo el 10 de julio de 2020, cuando mostró en Instagram su pancita y relató cómo sobrellevaba su estado en plena pandemia.

"¡Bebé en camino! Ahora sí podemos contar la noticia más feliz para nosotros... nos agrandamos. Qué alegría poder compartir una linda noticia en medio de tanto encierro e incertidumbre. Gracias a todos por la preocupación, por cada mensaje y llamado. Se hicieron largos estos tres meses pero por suerte me sentí muy bien. No estoy enferma ni de licencia ni de vacaciones, simplemente me tengo que quedar en casa porque las embarazadas estamos dentro del grupo de riesgo. A cuidarme por el motivo más lindo de todos", escribía por entonces.

"[Estoy] Ansiosa, esperando que mejore la situación para volver a acompañarlos, como siempre, junto al Conde Rígoli. Cuídense, cuiden a su familia y afectos como ustedes crean y sientan hacerlo, con sentido común. En definitiva, es lo más importante", concluía en su posteo.

La conductora hacía mención a su repentina ausencia del noticiero de C5N, Argentina en vivo, el informativo que se emite todos los días de 9.30 a 12, con Claudio Rígoli y Scioli a la cabeza. Actualmente, la conductora del programa es la periodista y locutora Mariela Fernández, quien a fines de 2019 retomó sus actividades tras un período de ausencia por problemas de salud.

"Se suponía que tenía que trabajar desde casa, pero no fue posible, así que entré en una licencia que no es licencia en realidad porque soy grupo de riesgo", le explicó Scioli a LA NACION respecto a su labor en el noticiero que conduce junto a Rígoli desde hace siete años. "Fue muy dura la parte del trabajo, uno está acostumbrado a la adrenalina, a algo que no es rutinario, entonces el encierro fue bastante duro", remarcó.

Conforme a los criterios de Más información