La confesión de Chiche Gelblung: "Hice amenazas de bomba"

El periodista contó como logró una entrevista que deseaba mucho

La ronda de preguntas de PH: Podemos Hablar es el lugar ideal para hacer confesiones. Este sábado por la noche, una de las más llamativas fue la de Chiche Gelblung, quien dejó a todos atónitos al confesar que realizó amenazas de bomba para lograr algunos objetivos.

Cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasen al frente todos los que habían tenido historias memorables en aviones, el periodista no dudó ni un segundo en adelantarse. "Hice una amenaza de bomba, dos veces", reveló antes de entrar en detalles.

"Había pasado por la Argentina un personaje que se llamaba Brian Crozier, década del 70, que fue el primero en usar el término 'Tercera Guerra Mundial'", comenzó relatando sobre la primera anécdota. "Llego a la redacción y digo: '¿No tenemos la entrevista?', porque era título de LA NACION y otros medios. 'No tenemos un carajo', me dicen. Entonces les pido: 'Búsquenlo que lo necesito'. Pero se estaba yendo en ese momento".

Para no perderse el tema del momento, Gelblung decidió tomar una medida extrema. Haciendo el gesto de quien toma un teléfono, el periodista revivió las palabras que pronunció para obtener su propósito. "'Bomba en el avión de British Airways', dije. En el momento en el que todo el mundo se bajó del avión, llegaron nuestros cronistas y aprovecharon".

Mientras todos se reían, Chiche aseguró que esta no fue una acción aislada. "No es la única vez que lo hice, una fue por amor", dijo antes de relatar la historia. "Estaba muy enamorado de una chica que se estaba yendo. Yo tenía planeada una declaración de amor, fuera del avión, con flores y champagne. El avión se iba y lo paramos. El cadete llegó con las flores. Al avión lo paré con bomba", contó.

Kusnetzoff no podía creer lo que estaba escuchando pero intentó controlar la risa para concientizar y decir que este mecanismo no era algo correcto. "Es tremendo lo que estás contando", le dijo al invitado. "No son las únicas veces, tengo más. ¿Vos nunca usaste un recurso de esos? Era rutina parar un avión", arremetió Gelblung.

Fue allí que Andy quiso explicar que este tipo de cosas ocurrieron hace muchos años atrás, pero que hoy es un delito hacer algo así. Sin embargo, la respuesta de Chiche lo volvió a sorprender. "Sí, pero no me arrepiento".