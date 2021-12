La confesión de Cynthia Nixon sobre la enfermedad terminal de Willie Garson, el actor que interpretó a Stanford en Sex and the City

Stanford Blatch se convirtió en todo un símbolo, un ícono televisivo, a finales de los noventa y principios de los 2000. Era el eterno acompañante de Carrie Bradshaw, amigo ideal y confidente incansable de la protagonista de Sex and the City. Pero la amistad entre los personajes traspasó la pantalla y se vio reproducida, con creces, en la realidad. Willie Garson, el actor que interpretaba a Blatch, y Sarah Jessica Parker, la célebre Carrie, fueron amigos durante buena parte de sus vidas y hasta la muerte del actor el pasado septiembre, cuando apenas tenía 57 años.

De hecho, ese lazo fue tan inquebrantable que ahora, con el estreno de la nueva serie basada en el éxito de hace 20 años, se ha dado a conocer que Garson solo le confió a Sarah Jessica Parker que padecía cáncer de páncreas. El resto del equipo, técnico y artístico, permaneció completamente al margen de la enfermedad y solo se enteró cuando los días del actor tocaban a su final. Y eso que él participó en el rodaje de la nueva versión actualizada de la serie, llamada And Just Like That..., recién estrenada en HBO Max.

Cynthia Nixon, quien interpretó a Miranda Hobbes en aquella ficción y ahora repite en su remake, fue quien dio a conocer esta circunstancia, como recoge el medio especializado en cine y televisión Deadline. Durante una entrevista, a Nixon le preguntaron por el que fue su compañero de reparto durante seis temporadas y también en la nueva. “La muerte de Willie Garson fue, obviamente, completamente desconocida e inesperada”, confesó la actriz.

Sarah Jessica Parker y su amigo y compañero de Sex and the City Willie Garson, quien falleció meses atrás luego de una larga lucha contra un cáncer de páncreas Instagram @SarahJessicaParker

“Sarah Jessica era la única que sabía que él estaba enfermo cuando estábamos rodando, hasta que las cosas fueron innegables y ya nos lo contaron”, relató Nixon. “Por suerte pudimos llegar a filmar con él, así que pudo ser algo de lo que pudimos hablar y pudimos escucharlo. Sé que aquello fue muy importante para nosotros y creo que también fue importante para él, no tener que esconderse más de nosotros”, dijo. Además, recordó una frase que pronuncia el personaje interpretado por su compañera de rodaje Kristin Davis: “Como dice Charlotte: ‘La muerte es parte de la vida’, pero eso nos recuerda lo preciados que nos resultan aquellos a los que amamos”.

Cuando Garson murió, Sarah Jessica Parker le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales, en las que reflejaba el profundo dolor que le causó la muerte de su amigo. Como tardó unos días en escribir algo al respecto, ella misma quiso justificarse: “Ha sido insoportable. A veces el silencio es ya una declaración. De la gravedad. De la angustia. De la magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años”, explicaba. “Una verdadera amistad que ha permitido secretos, aventuras, una familia profesional compartida, verdad, conciertos, viajes, comidas, llamadas tardías de noche, una devoción mutua por ser padres y todas las penas y alegrías que ello trae, triunfos, decepciones, miedos, ira y años en sets de rodaje (sobre todo en el departamento de Carrie), y reírse por las noches como Stanford y Carrie y como Willie y SJ”, recordó la actriz.

“Extrañaré todo de ti”, proseguía. “Y recordaré una y otra vez nuestros últimos meses juntos. Volveré a leer cada mensaje de tus últimos días y escribiré nuestras últimas llamadas. Tu ausencia es un cráter que llenaré con la bendición de esos recuerdos y de todos los que irán saliendo a la superficie”. Parker quiso dedicar unas últimas palabras al hijo del actor, Nathen: “Mi amor y más profundo cariño y condolencias a tu querido Nathen. Eras la luz de la vida de Willie y su mayor logro fue ser tu padre”.

La respuesta de Sarah Jessica Parker a Chris Noth que da cuenta del dolor que le produjo la partida de Willie Garson Instagram

Garson aparece en los dos primeros episodios de la nueva serie. Allí retoma su papel del popular Stanford Blatch y le hace compañía a su amiga Carrie en algunos de sus momentos más duros. Pero, como ha dado a conocer Michael Patrick King, uno de sus principales creadores, la muerte de Garson no va a quedar reflejada en la trama de la serie, que constará de 10 episodios.

“Nadie muere”, reveló King hace unos días en una entrevista en The New York Times. “¿Nadie, nadie?”, inquiere la periodista que lo entrevista. “Nadie”, insistió él. Además, en una reciente entrevista con el medio WWD, King también explicó que pretendían poder contar con Garson durante más capítulos y que habían escrito los guiones de los seis primeros capítulos pero que a partir del tercero, la salud del intérprete se resintió, pero que aún así él estuvo “hilarante y brillante” durante la filmación. “Todos, incluido Willie, hicimos todo lo que fue posible para poder seguir adelante, y el verdadero milagro es que en la serie está vivo”.