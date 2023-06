Tini Stoessel: la presión de trabajar desde chica, su relación con su padre-manager y los “inventos” sobre su salud

escuchar

Tini Stoessel decidió abrir la intimidad de su vida y compartió el difícil momento personal que atravesó a corazón abierto. Frente a miles de fans, la artista se quebró en pleno show en Barcelona y, entre lágrimas, confesó en una entrevista que sufrió ataques de pánico que le impedían levantarse de la cama. La megaestrella pop expone sus temores en público para naturalizar que “todos pueden pasar por algo así”.

Si bien su sinceramiento en vivo en uno de los 11 conciertos de su gira por España sorprendió y emocionó a sus seguidores, no es la primera vez que la cantante de “La triple T” da cuenta del estado de fragilidad en que se encuentra desde hace un tiempo: ya lo había hecho en una conversación mantenida con el diario El País de España, antes del inicio de sus presentaciones al otro lado del Atlántico.

En una charla con el medio español, en la que estuvo acompañada por su novio, el futbolista Rodrigo De Paul y por su psicóloga, la joven artista reveló parte de sus temores y repasó cómo ha sido su experiencia vital tras alcanzar la fama de una forma tan temprana. “Creo que aún estoy en el proceso de sentirme completamente una mujer. Tuve una vida particular. Tenía 13 años pero el trabajo de una persona mayor. No entendía muy bien eso de ser recontra adulta y seguir siendo una recontra adolescente. A día de hoy, me sigue pasando con ciertas cosas. La evolución que he tenido como persona ha sido increíble”, explicó Tini al comienzo de la charla.

Sin embargo, poco tardó en reconocer que hoy no vive su mejor momento. “Desde la pandemia toqué fondo y ahora voy día a día. Puedo ser sincera porque estoy trabajando mucho por dentro, mi cuerpo me lo pidió solito. Empecé a tener ataques de pánico. Son temas de los que nunca había hablado y no había sanado”, introdujo respecto a su situación anímica.

Ante la pregunta de a quién o a qué se ha enfrentado en este contexto, Stoessel respondió: “Me enfrenté conmigo misma. Mi entorno es muy especial. El amor de mis amigas, las mismas desde los 3 años, es increíble, pero, a veces, no alcanzaba. El cuerpo me estaba pidiendo otro tipo de amor: el que le das a tu cabeza, a tu alma. Puedo actuar, hacer fotos, entrevistas. Pero el cuerpo te dice que tiraste tanto de la soga desde los 13 años que necesitabas frenar. Es mucha información la que retuve tantos años y necesitaba ese espacio de introspección, ahí empecé a entender la mujer que soy”, dijo.

El emotivo momento que Tini Stoessel compartió con sus fans

Stoessel confesó que semanas atrás estuvo “en un proceso de tocar fondo”. Y detalló: “No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. Gracias a eso, hoy estoy aquí. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy con terapia todos los días. Y acá estoy, así que mi vida me gusta a ratos, como la de todo el mundo”.

La exchica Disney dijo que decidió compartir lo que le pasa para poder ayudar a quienes se encuentren en una situación similar. “Lo cuento porque soy fuerte, tengo al lado gente que me quiere y voy a estar bien. Y siento que contar esto hace que mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”.

La joven cantante no duda en reconocer que la fama y las etiquetas que recibe una figura de tal popularidad terminan por influir en la vida de un artista. “Al final, lo terminás creyendo. Y, obvio, para muchos soy Violetta, la niña buena y perfecta de la telenovela, pero no soy solo eso, y el conocerme y entenderme va a ser un trabajo para el resto de mi vida”.

El llanto de Rodrigo de Paul al ver a Tini en el escenario

Tini se animó incluso a hablar abiertamente sobre la relación con su padre, quien ha sido también su manager desde su niñez. Sobre ello, compartió: “Tuve un crecimiento extraño. Yo laburo con mi padre desde niña y ese papel de padre y manager a veces es difícil de entender como hija y seguramente también como padre, y hay un montón de cosas que, a determinada edad, se tienen que hablar”.

¿Ha logrado cortar el cordón umbilical y ser dueña de sus decisiones?, se le preguntó. “Con mi viejo, con mis papás, creo que he cortado el cordón, pero igualmente entendés que muchas cosas que te suceden ahora son por lo que viviste siendo niño, con los padres y el entorno que te tocaron, y son cosas que se pueden sanar, no importa lo grande que seas. Me parece interesante que nos llamen la generación de cristal. Lo somos porque nos animamos a hablar de las cosas, a sentirlas, a planteárnoslas. A pensar que, quizá, ese ataque de pánico que tenés, viene de tal cosa, y no llegar a los 50 sin haber hablado nada”, reflexionó.

“Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario”

La intérprete de “Miénteme” tampoco esquivó en la conversación las preguntas respecto a su relación con la exposición mediática y su vínculo con el dinero o las amistades. Respecto a cómo recibe los comentarios dirigidos a su persona en las redes sociales, donde acumula más de 40 millones de seguidores, la cantante fue tajante: “Intento no meterme en eso, porque en su momento me afectó un montón. Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario y yo estaba comiendo leche con galletas con mi madre. Yo creo que es una herida que me hicieron desde que tengo 15, ahora la estoy tratando y tengo herramientas” explicó.

“Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo -continuó-, para que los demás vayan a venir con exigencias. Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado. Las redes las uso para inspirar e inspirarme, el resto lo mantengo en privado. Intento vivir el presente, siento que somos tan ansiosos que nos cuesta vivirlo. Desde que mi papá estuvo en coma, el año pasado, soy muy consciente de que no podés controlar lo que va a pasar mañana”, dijo.

Respecto a qué cosas el dinero no puede comprar, Tini no lo duda: “El amor, la salud, los buenos momentos, una charla con alguien que te entienda y te quiera. Lo más importante para mí”, concluyó.

